Mexicaltzingo fortalece diálogo con comerciantes y preserva tradiciones

La presidenta municipal Saray Benítez Espinoza sostuvo una reunión con los comerciantes del tianguis que se instala los martes y domingos, con el objetivo de atender sus inquietudes y fortalecer la actividad comercial en la localidad. Durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener un trabajo directo y cercano, privilegiando el diálogo y la colaboración para construir acuerdos que beneficien a la comunidad.



En otra reunión, la alcaldesa se reunió con las Mayordomías de la Festividad de Febrero y con el padre Fernando Rodríguez Martínez, con la finalidad de coordinar esfuerzos para garantizar una celebración ordenada y segura. Benítez Espinoza subrayó que preservar las tradiciones del municipio es una prioridad, y reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer el respeto a las raíces culturales de Mexicaltzingo.