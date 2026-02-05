En Zinacantepec se trabaja sin pausa para los ciudadanos: Vilchis Viveros

-El alcalde subrayó que invertir en educación es una decisión y un compromiso permanente.

El presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, inauguró un aula en la Escuela Primaria Manuel Saavedra, ubicada en la Colonia Emiliano Zapata, como parte de las acciones para atender la demanda educativa y mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.



Durante el acto, el alcalde subrayó que invertir en educación es una decisión y un compromiso permanente.



“Cada aula nueva significa mejores condiciones para aprender, crecer y soñar. Aquí no venimos a prometer, venimos a cumplir”, expresó ante padres de familia, alumnos y docentes.



Vilchis Viveros aseguró que continuará impulsando proyectos en beneficio de la niñez de Zinacantepec, al señalar que apostar por la educación es apostar por el futuro del municipio.



En otra actividad realizada el mismo día, el edil entregó uniformes a trabajadores del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Opdapas). Con esta acción, destacó, se busca mejorar la seguridad y condiciones laborales del personal, reconociendo el esfuerzo que realizan para garantizar un servicio esencial a la población.