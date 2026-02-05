Naucalpan realiza jornada de mantenimiento en la carretera Naucalpan–Ixtlahuaca

-Estas acciones buscan fortalecer la seguridad vial y mejorar la imagen urbana.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, en coordinación con el Ayuntamiento de Jilotzingo, llevó a cabo una jornada intensiva de mantenimiento integral en la Carretera Naucalpan–Ixtlahuaca, considerada una vialidad estratégica para la movilidad y seguridad de miles de personas que diariamente transitan por esta ruta.



Las labores se concentraron en el tramo que va del Puente de la Rosa, en Santiago Tepatlaxco, Naucalpan, hasta las inmediaciones de la Preparatoria 118, en la comunidad de La Cuesta, Jilotzingo. Con ello se benefician residentes, estudiantes y conductores que dependen de esta vía para conectar con centros educativos, laborales y comerciales de la región.



A través de la Dirección de Servicios Públicos, se desplegaron brigadas operativas que realizaron limpieza integral y desmalezado, además de balizamiento y pintura de carriles, junto con la liberación de cunetas y chaponeo, además de instalar señalética y luminarias.



Estas acciones buscan fortalecer la seguridad vial y mejorar la imagen urbana, especialmente ante la próxima temporada de lluvias, cuando el riesgo de accidentes y encharcamientos aumenta.



El presidente municipal Isaac Montoya destacó que esta intervención responde a una demanda histórica de las comunidades colindantes y demuestra que la coordinación entre municipios es clave para atender necesidades comunes. “El trabajo en equipo permite ofrecer vialidades más seguras y funcionales, mejorando directamente la calidad de vida de la población”, señaló.