Arrancan en Edoméx Jornadas de Salud para Personas Adultas Mayores

El Gobierno del Estado de México puso en marcha las Jornadas de Salud para Personas Adultas Mayores, una estrategia de atención preventiva que acerca servicios médicos a personas con movilidad limitada y que se llevará a cabo todos los miércoles mediante las 19 Jurisdicciones Sanitarias del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).



Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, señaló que esta acción prioriza la atención de uno de los sectores que requiere mayor acompañamiento médico, con servicios cercanos, oportunos y con enfoque humano.



“Es una instrucción de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, que debemos estar en el territorio, acercar los servicios a la gente que más lo necesita”, puntualizó Montoya Olvera.



Durante el arranque de estas jornadas en el municipio de Jocotitlán, y en compañía de Rogelio López, Presidente del DIF Municipal, la titular de la dependencia recorrió los módulos donde se otorgó orientación nutricional, atención odontológica y consulta general, así como pruebas de glucosa, lípidos, hepatitis B y C, VIH y sífilis. También se realizaron acciones para completar esquemas de vacunación universal.



La funcionaria destacó que la política de salud estatal prioriza el trabajo en territorio y el acercamiento de servicios médicos a quienes enfrentan mayores barreras de acceso.



Las Jornadas de Salud para Personas Adultas Mayores se llevarán a cabo en todos los municipios del Estado de México, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios médicos preventivos en comunidades, pueblos y colonias, en especial para personas con problemas de movilidad.



La Secretaría de Salud del Estado de México dará a conocer las sedes, fechas y horarios de las Jornadas de Salud para Personas Adultas Mayores a través de sus redes sociales oficiales: @saludedomex en Facebook, Instagram y X.