En Edoméx el tren “El Insurgente” cuenta con Senderos Seguros y sistema de videovigilancia

-Usuarios destacan la presencia de personal de vigilancia, los circuitos cerrados de monitoreo en tiempo real y los caminos iluminados para prevenir delitos.

Con un moderno sistema de circuito de cámaras que monitorean en tiempo real, personal de vigilancia especializado y Senderos Seguros, el tren “El Insurgente” en el Estado de México se ha convertido en un espacio seguro a lo largo de sus siete estaciones, así lo refieren las y los mexiquenses que utilizan este medio de transporte de vanguardia.



Karla Córdoba, usuaria del interurbano, afirma que se logra este objetivo: “en cuestión de seguridad todos están como muy al pendiente; yo lo veo muy cómodo, siento que como mujer me siento segura y sí es muy flexible, lo recomiendo totalmente y es una experiencia que no se pueden perder”.



Al igual que Lorena López, quien ha encontrado en este tren una excelente opción para moverse con su hijo, “esta que es la tercera ocasión que lo utilizamos, muy buena la seguridad”; además, el pequeño Marco disfruta los paisajes en este espacio al que calificó como bonito y limpio: “los invito a este tren, ya que es muy divertido ver los diferentes tipos de vegetación y ecosistemas que hay en este país megadiverso”.



La señora Mercedes Godínez afirmó que para la seguridad es importante el comportamiento de los usuarios; además de cuidar las instalaciones, “hay que reconocer que tenemos que ir cambiando también de mentalidad y, también para que nuestro país cambie, tenemos que cambiar en nuestra casa, más las madres con nuestros hijos, educarlos con buenos valores, enseñarles a respetar”.



Otro aspecto de seguridad es la infraestructura moderna, a la que se le realizaron pruebas con los trenes a su máxima capacidad con carga estática hasta por tres horas y carga dinámica con recorridos de 60 kilómetros. Además, se cuenta con un control sofisticado europeo de tráfico en los trenes, ERTMS, para agilizar su movilidad y mantener la distancia adecuada entre ellos, así como tecnología de punta en frenos.



Alexis Magaña, destacó la infraestructura y la tecnología para el control de los trenes para que los pasajeros viajen tranquilos: “los asientos están bien, yo creo que la velocidad también me parece adecuada en comparación con los camiones y se ve bien; ojalá se mantenga así, cuidado y con un buen mantenimiento”.



En este 2026, “el Año de las Obras en EdoMéx”, el tren “El Insurgente” es una muestra del trabajo en equipo entre los Gobiernos federal y estatal para avanzar en una movilidad con seguridad integral, con el objetivo de que las y los miles de usuarios diarios lleguen a salvo a sus destinos.