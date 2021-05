Revelan carta de EEUU por investigación contra Cabeza de Vaca

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la carta que el gobierno de Estados Unidos envió a las autoridades mexicanas pidiendo información por una investigación en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca por el delito de Lavado de dinero.

El mandatario señaló que la carta se mostró para demostrar que no se trata de una persecución en contra del gobernador que tenga tintes políticos, sino que se trata de hacer valer la justicia.

“Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía General que es independiente, autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores que esa es su doctrina; también, como titular del Poder Ejecutivo no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera”, declaró.

El destape de esta carta se da un día después de que la Fiscalía General de Justicia lanzara una orden de captura en contra de Cabeza de Vaca por Delincuencia organizada y Operaciones con recursos de procedencia ilícita.