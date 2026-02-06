Zinacantepec publica Bando Municipal 2026 por primera vez en Braille

-Se realizan cambios claves para transformar la gestión municipal, señalaron las autoridades.

En el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ayuntamiento de Zinacantepec llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por las Constituciones Federales de 1857 y 1917, así como la publicación oficial del Bando Municipal 2026.



El presidente municipal Manuel Vilchis Viveros destacó la importancia de mantener vigentes los principios de legalidad, justicia y responsabilidad social que dieron origen a las cartas magnas del país.



Durante el evento, Vilchis Viveros estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Jessica Ríos Lara, encabezando también la distribución del nuevo ordenamiento en las distintas delegaciones del municipio.



Esta es la primera vez en Zinacantepec que se realizó la entrega del Bando Municipal en sistema Braille, acción que fue presentada como un compromiso con la inclusión, la igualdad y el acceso universal a la información pública.



Autoridades municipales señalaron que esta medida busca garantizar que todas las personas, sin distinción, conozcan sus derechos y obligaciones.



El Bando Municipal 2026 establece las normas que regirán la convivencia, el orden y el respeto dentro del territorio municipal durante el presente año. De acuerdo con el gobierno local, el documento representa la visión de un municipio con reglas claras, donde el bienestar de las familias prevalezca por encima de intereses particulares.



El alcalde subrayó que las leyes no deben permanecer como simples documentos administrativos, sino aplicarse para fortalecer la comunidad y asegurar condiciones equitativas para la ciudadanía.



Reiteró que la administración continuará haciendo valer las normas con firmeza y cercanía social, con el objetivo de consolidar un Zinacantepec con mayores oportunidades y cohesión social.