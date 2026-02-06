Se promulga en Mexicaltzingo Bando Municipal 2026 basado en la participación ciudadana

-La publicación se llevó a cabo ante los distintos sectores de la sociedad.

El ayuntamiento de Mexicaltzingo, encabezado por la presidenta municipal Saray Benítez Espinoza, encabezó la ceremonia de la publicación del Bando Municipal 2026.



Durante la ceremonia, señaló que este documento rige la vida pública del municipio y fortalece el orden, la convivencia y el bienestar de la comunidad.



La publicación se llevó a cabo ante los distintos sectores de la sociedad, como son: empresarios, comerciantes, docentes, clérigos, deportistas, representantes de la sociedad civil y servidores públicos.



Benítez Espinoza mencionó que el documento plasma el gran pacto social, que asume como responsabilidad compartida y con el compromiso de aportar para la construcción de una mejor sociedad mexicaltzinguense.



Mencionó que continuará escuchando a la sociedad y reflejando sus demandas, como ya se hizo con las modificaciones al reordenamiento vial, a la protección y cuidado del bienestar animal e impulsando la actividad económica comercial.



Durante el evento también se celebró el 109 aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917, pilares de la vida democrática y del Estado de derecho en nuestro país.



Y afirmó que en Mexicaltzingo se seguirá trabajando por un municipio con legalidad, respeto y participación ciudadana.