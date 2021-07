Vinculan a proceso a ex funcionario y ex rector por la “Estafa Maestra”

Se encuentran implicados en la contratación indebida de servicios con recursos públicos a la Universidad Politécnica de Texcoco por más de 150 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente, vinculación a proceso en contra de dos personas, por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionadas con la “Estafa Maestra”, operación indebida cometida con recursos de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La vinculación a proceso es en contra de Juan Manuel López Arroyo, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y de Carlos Oscar Espinosa Castañeda, ex rector de la Universidad Politécnica de Texcoco.

La Fiscalía general de la República, a través de un comunicado, señaló que el Juez de Control impuso además, como medidas cautelares a los vinculados a proceso, la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual. Fijó, también, cuatro meses como plazo de investigación complementaria.

López Arroyo, ex titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la entonces Sedesol, fue vinculado a proceso por contratar indebidamente servicios con recursos económicos públicos y por solicitar el otorgamiento indebido de autorizaciones de contenido económico.

El ex funcionario de la Sedesol ya había sido vinculado a proceso el pasado 25 de junio por el delito mencionado, pero en perjuicio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, institución a la que habría pagado indebidamente un contrato por más de 319 millones de pesos.

El ex rector Espinosa Castañeda está acusado por estar coludido con López Arroyo en la contratación indebida de servicios de la Universidad Politécnica de Texcoco, ya que “el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio objeto de investigación, contraviniendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, de acuerdo con el comunicado de la dependencia.