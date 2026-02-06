Llega Zacango al metro de la CDMX con campaña ¡Más cerca de lo que pensabas!

-Tómate una selfie con los carteles colocados en este sistema de transporte, súbela a tus redes, etiqueta a Zacango, obtén 45 “me gusta” y obtén el premio.

El Parque Ecológico Zacango traspasa fronteras y llega a los andenes del Metro de la Ciudad de México. En el marco de la celebración del 45 aniversario de este espacio, el Gobierno del Estado de México lanza la campaña “¡Más cerca de lo que pensabas!”, la cual exhibe carteles con fotografías de los habitantes de este emblemático lugar de Calimaya, integrados en los espacios más icónicos de la capital del país.



El trayecto en este sistema de transporte se convierte en una experiencia inesperada al hacer una pausa para apreciar rinocerontes, leopardos, entre otras especies que habitan en este sitio.



El Gobierno estatal invita a tomarte una selfie con imagen de tu preferencia, compartirla en redes sociales y etiquetar al Parque en Facebook: Parque Ecológico Zacango, Instagram: @paqueecologicozacango y en X: @zacangoedomex.



Las personas que reúnan 45 “me gusta” en sus fotos, ganarán —junto con su familia— una visita especial a este espacio donde tendrán la posibilidad de reconectar con la vida silvestre.



La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) recuerda que Zacango no es solo del Estado de México: es de todas y todos. Es un espacio que une ciudades, personas y generaciones bajo el mensaje de que cuidar la naturaleza es cuidar la vida.



¡Acepta el reto, participa y sé parte de la historia de este sitio dedicado a la conservación! Tienes hasta el 15 de febrero para subir tu foto. La visita será el sábado 28 de febrero a bordo del Jirafa Bus.