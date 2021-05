España y Marruecos refuerzan seguridad fronteriza para frenar a migrantes

on el cruce fronterizo de migrantes aparentemente bajo control, España y Marruecos centraron su atención el jueves en la situación grave de cientos de adolescentes y niños varados en ambos lados de su frontera en medio de uno de los conflictos diplomáticos más serios entre las dos naciones en los últimos años.

En Ceuta, el enclave español ubicado en la costa norte de África en el centro de la disputa, cientos de menores no acompañados pasaban hacinados una cuarentena obligatoria de 10 días por el coronavirus en almacenes reconvertidos en albergues, gestionados por ONGs, bajo vigilancia policial. Algunos treparon al tejado de los edificios para escapar.

En busca de ropa extra para enfrentar el frío por las noches, un adolescente de 14 años, que había abandonado la bodega debido a las condiciones en el lugar, explicó que sus padres habían accedido a su deseo de vivir en España en busca de un mejor futuro. El menor había viajado desde Tetuán, una ciudad a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de la frontera de España.

The Associated Press no revela el nombre del menor debido a que normalmente no identifica a los niños con permiso de sus padres, y la identidad de los padres no pudo ser obtenida.