Se presenta en Metepec el Bando Municipal 2026, enfocado a los derechos humanos

-Se incorpora el derecho al cuidado digno, además de promover la inclusión y solidaridad en un año de transformaciones.

En el marco del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ayuntamiento de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, publicó el Bando Municipal 2026, documento que regirá la vida pública del municipio durante el próximo año y que incorpora, por primera vez, definiciones relacionadas con el derecho al cuidado.



El nuevo ordenamiento legal incluye los conceptos de derechos al cuidado, persona cuidadora, personas que reciben cuidados, personas en situación de dependencia y el derecho al cuidado digno, como parte de una visión orientada al humanismo, la sensibilidad y la solidaridad en la administración pública local.



El alcalde Fernando Flores Fernández estuvo acompañado por integrantes del cabildo y la presidenta del Sistema Municipal DIF, Iraí Albarrán Segura. Durante su mensaje, el edil subrayó que gobernar implica servir a la ciudadanía y que la ley debe entenderse como un instrumento de humanidad, además de regulación.



Flores Fernández afirmó que en el municipio, la prioridad son las personas y las familias por encima de intereses particulares.



Destacó que al conmemorar la Constitución se reafirma el compromiso de actuar conforme a la ley y con respeto a la dignidad humana.



El Bando Municipal 2026 también contempla el fortalecimiento de los Derechos Humanos y establece la obligación de respetar los espacios destinados a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas cuidadoras que acompañen a niñas y niños en la primera infancia.



Mientras que en materia de salud, el documento señala que se ofrecerán servicios médicos, odontológicos y psicológicos a bajo costo para la población en general, mientras que los grupos en situación de vulnerabilidad podrán acceder a ellos de manera gratuita. Se establece que toda nueva construcción deberá considerar criterios de accesibilidad universal.