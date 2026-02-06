Respalda Delfina Gómez a la presidenta Sheinbaum y su estrategia de seguridad

-La Gobernadora del Estado de México reconoció los operativos de seguridad e inteligencia que permitieron detener a alcaldes y directores de seguridad coludidos con la delincuencia.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez celebró la Operación Enjambre y reconoció la estrategia de seguridad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al Gabinete de Seguridad, al señalar que la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, y de otros alcaldes y directores de seguridad coludidos con la delincuencia, demuestra que “nadie por encima de la ley, cero tolerancia a la corrupción de funcionarios”.



Después de acompañar a la presidenta a la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución en Querétaro, señaló que “debemos trabajar por la justicia y por la confianza de los ciudadanos, y estas acciones son una muestra clara de que eso se puede”.



En la ceremonia, se destacaron las reformas a la Carta Magna durante el Gobierno de la Cuarta Transformación para recuperar la esencia de la Constitución de 1917, hacer realidad la justicia social y la soberanía nacional, así como la igualdad de todas y todos ante la ley.



Estuvieron representantes de los Poderes Legislativo y Judicial; gobernadores y gobernadoras del país; así como integrantes del Gabinete del Gobierno Federal.