GEM destina en Edoméx más de mil mdp para la atención del cáncer

-Entre los padecimientos más recurrentes destacan el de mama, próstata, colon, cervicouterino y pulmón.

Para este año, el Gobierno encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez tiene presupuestados más de mil 049 millones 750 mil pesos para la atención del cáncer, a través del Centro Oncológico Estatal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), con el objetivo de ampliar, principalmente, la capacidad de diagnóstico, tratamiento e investigación de esta enfermedad.



Al encabezar la ceremonia conmemorativa por el “Día Mundial contra el Cáncer”: Unidos por lo único”, Ignacio Salgado García, Director General del ISSEMYM, señaló que este recurso es superior al destinado en 2025, cuando se asignaron 984 millones 136 mil 871 pesos.



Indicó que este incremento permitirá el fortalecimiento del servicio para tratar los diversos tipos de carcinomas que afectan a la población derechohabiente, al contar con más y mejor tecnología, insumos médicos, fármacos, entre otros de la salud; así como la operación administrativa del hospital.



El Centro Oncológico Estatal, con 20 años de trayectoria, actualmente se encuentra entre los diez mejores en su tipo a nivel nacional, por su capacidad instalada para la atención de pacientes con esta enfermedad.



Este hospital asiste actualmente a más de 10 mil derechohabientes, de los cuales ocho mil 580 pacientes se encuentran en tratamiento y se mantiene en vigilancia médica a mil 941 personas. Entre los padecimientos más recurrentes destacan el cáncer de mama, próstata, colon, cervicouterino y pulmón.



Asimismo, este organismo, sectorizado a la Oficialía Mayor, desarrolla acciones y campañas permanentes de prevención y detección oportuna del cáncer desde el primer nivel, mediante clínicas, consultorios y unidades médicas móviles.



En este marco, se llevó a cabo una jornada académica dirigida al personal de salud, con el propósito de actualizar conocimientos, fortalecer capacidades, educar a la población con información científicamente avalada y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los enfermos.



En el evento se contó con la presencia de Antonio Jaymes Núñez, Coordinador de Servicios de Salud; Mónica Pérez Santín, Directora de Atención a la Salud; Roberto Fidel García Millán, Director del Centro Oncológico Estatal; así como directoras y directores de unidades médicas, pacientes y familiares.