Lerma promulga el Bando Municipal 2026 enfocado en el diálogo con la ciudadanía

-Ramírez Ponce destacó la relevancia del Bando Municipal como el instrumento normativo que rige el orden, la convivencia social y el desarrollo del municipio.

En el marco del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó la ceremonia oficial de promulgación del Bando Municipal 2026.



Acompañado por integrantes del Cabildo, representantes del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de México, Ramírez Ponce destacó la relevancia del Bando Municipal como el instrumento normativo que rige el orden, la convivencia social y el desarrollo del municipio, en concordancia con los principios constitucionales.



El quinto regidor Edgar Gutiérrez Tapia dio lectura al mensaje oficial con motivo de esta fecha histórica, en el que subrayó que la Constitución es la fuente de la democracia, la justicia y los derechos, mientras que el Bando Municipal representa el cauce que permite que esos principios lleguen a cada comunidad del territorio municipal.



Enfatizó que el Bando Municipal 2026 es resultado de un proceso participativo, construido a partir del diálogo con la ciudadanía y de debates al interior del Cabildo, bajo la filosofía de gobierno Lerma somos todos, colocando al municipio y a su gente por encima de intereses particulares.



Entre los principales avances del nuevo ordenamiento municipal, destacó la creación del Comité de Seguimiento de Proyectos Ciudadanos, contemplado en el artículo 45 Bis, que permitirá dar seguimiento formal a las propuestas ciudadanas, analizarlas, priorizarlas e incluso integrarlas al presupuesto municipal, fortaleciendo la corresponsabilidad social.



Resaltó la incorporación de la Unidad de Simplificación y Digitalización, establecida en el artículo 147, con el objetivo de reducir la burocracia, agilizar trámites, combatir la opacidad y acercar los servicios públicos a la población mediante el uso de tecnologías.



Como parte del protocolo, el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce entregó a las autoridades presentes un ejemplar del Bando Municipal 2026 y colocó dos ejemplares adicionales en el edificio de la alcaldía, con el propósito de difundir públicamente su contenido y garantizar el conocimiento de las normas que rigen la vida pública de las y los lermenses.



Con este acto, el Gobierno Municipal de Lerma reafirma su compromiso con la legalidad, la participación ciudadana y la construcción de un municipio más democrático, incluyente y con visión de futuro.