Impulsa UAEMéx salud y deporte en sus Facultades: Paty Zarza

-Entregó la rectora apoyos en facultades y anuncia jornada de vacunación

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) refuerza su compromiso con el bienestar de su comunidad y la sociedad mexiquense a través de una agenda integral que combina el fomento al deporte y la prevención en salud.



La rectora, Dra. Martha Patricia Zarza Delgado, encabezó una gira de trabajo por diversos espacios de Ciudad Universitaria para realizar la entrega de material deportivo e insumos médicos. Durante el recorrido por las facultades de Humanidades, Artes, Ciencias Políticas y Sociales, Arquitectura y Diseño, así como Derecho, la rectora destacó que estos apoyos buscan consolidar un entorno propicio para el talento y la preparación profesional.



“Estos insumos abonan al bienestar integral de nuestra comunidad, reflejando el compromiso que nos distingue”, señaló Zarza Delgado, al tiempo que reconoció la dedicación diaria de estudiantes, docentes y personal administrativo para fortalecer la identidad de la #UAEMéx.



En sintonía con estas acciones de bienestar, la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) anunció una campaña de vacunación abierta al público en general y a la comunidad universitaria. La jornada se llevará a cabo el 11 de febrero, de 10:00 a 14:00 horas, en el marco de la Feria “Mujeres y Niñas en la Ciencia: explorando las ciencias de la salud”.



Los servicios disponibles en la clínica ubicada en Jesús Carranza No. 205 incluirán:



Vacunas: COVID-19, influenza, neumococo y triple viral (SRP).



Requisitos: Presentar INE o CURP y realizar el registro previo en el Formulario de Inscripción.



Población: Atención desde los seis meses de edad (según el biológico) con prioridad a grupos vulnerables y adultos mayores.



Con estas acciones, la administración de la rectora Paty Zarza reafirma que la salud y la activación física son pilares fundamentales para el desarrollo de la “Máxima Casa de Estudios” mexiquense.