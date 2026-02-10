Comercio ilícito de tabaco provoca pérdidas en México por más de 35 mil mdp

-El ajuste al IEPS que entró en vigor el pasado 1 de enero ha acelerado significativamente la expansión del mercado ilegal en el país.

El comercio ilícito de tabaco en México podría significar una pérdida para el erario de 35.000 millones de pesos (unos 2.033 millones de dólares) pese al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) propuesto en el Paquete Económico 2026, advirtieron especialistas.



El presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, Gastón Zambrano, señaló que “el ajuste al IEPS que entró en vigor el pasado 1 de enero, ha acelerado significativamente la expansión del mercado ilegal en el país y profundizado la competencia desleal entre productos legales y apócrifos”.



Zambrano fue parte de un encuentro organizado por la Secretaría de Economía en coordinación con el Council of Americas, que reunió a diversas industrias afectadas por el contrabando y la informalidad, como el tabaco, bebidas alcohólicas, farmacéutica y textiles, para intercambiar diagnósticos sobre el impacto de este comercio ilícito en la economía, seguridad y finanzas públicas.



Explicó que, a partir de este año, el precio de las cajetillas legales se incrementó hasta en 16 pesos (0,93 dólares) por producto e hizo un llamado para congelar el aumento al IEPS previsto, que pretende provocar incrementos anuales de 8 % hasta 2030 y, por ende, ampliar la brecha entre los productos legales e ilegales.



El investigador del Colegio de México Manuel Pérez Aguirre señaló que, tras el aumento del IEPS, la pérdida para el erario derivada de la venta ilegal de tabaco podría ser de 35.000 millones de pesos.



“El crimen organizado ha desarrollado una estrategia mixta multimillonaria que combina contrabando y fabricación local, generando una competencia asimétrica: mientras una cajetilla ilegal puede venderse en 12 pesos, los productos legales alcanzan precios cercanos a los 100 pesos”, argumentó.



La vicepresidenta del Council of the Americas, Ragnhild Melzi, también destacó que el combate de los mercados ilícitos es una prioridad compartida entre el sector público y privado, ya que es una economía paralela que fortalece los recursos de los grupos delictivos y detiene el crecimiento de la formalidad en las economías de la región.



Previo a este encuentro y a la modificación del IEPS, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) ya había advertido al Gobierno de México de los efectos negativos de este aumento derivados en el fortalecimiento del mercado ilegal de tabaco.