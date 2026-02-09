Impulsa Mara Lezama vinculación laboral con jornada “Empléate Cancún”

-Invita a todas y todos quienes buscan empleo a llevar solicitud de empleo o currículum este martes 10 de febrero.

Con el objetivo de acercar oportunidades reales de trabajo a las familias quintanarroenses, la gobernadora Mara Lezama Espinosa convocó a la ciudadanía a participar en la jornada de vinculación laboral “Empléate Cancún””, que reunirá en un solo espacio a empresas y personas en busca de empleo para agilizar entrevistas y procesos de contratación.



“Cuando hay empleo, hay bienestar, hay estabilidad y hay futuro. Y en Quintana Roo, nadie se queda atrás”, expresó Mara Lezama al invitar a asistir y participar en este evento importantísimo para las familias.



La cita es este martes 10 de febrero, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la Supermanzana 249, Privada Sacbé, en Cancún.



La Gobernadora destacó que en esta jornada participarán 29 empresas de distintos sectores productivos, las cuales estarán ofertando más de 1,300 vacantes, como parte de la estrategia estatal para que el crecimiento económico se refleje en empleo digno y bienestar social.



“Empléate Cancún acerca el trabajo a quienes lo están buscando, facilitando el contacto directo con las empresas y generando oportunidades reales para las familias”, señaló Mara Lezama al invitar a las y los interesados a acudir con su solicitud de empleo o currículum vitae.



La Gobernadora subrayó que este gobierno humanista con corazón feminista trabaja de manera permanente para fortalecer la vinculación laboral y construir un estado con mayor estabilidad y futuro para su gente.