Marcha de la Lealtad honra a fuerzas armadas y refuerza soberanía: Alejandro Armenta

Honores a la bandera, participación estudiantil y expresiones culturales marcaron una ceremonia de reconocimiento cívico y militar.

“Puebla reconoce a las Fuerzas Armadas como pilares históricos de la nación, su lealtad se expresa en la defensa de la población, la legalidad y el trabajo coordinado con las instituciones civiles del estado”, expresó el gobernador Alejandro Armenta al encabezar la ceremonia conmemorativa de la Marcha de la Lealtad y el inicio de actividades por el Mes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.



El gobernador resaltó los beneficios del trabajo permanente de las y los elementos de las fuerzas armadas en la protección de la soberanía nacional. Señaló su labor en auxilio a la población ante desastres naturales, resguardo de infraestructura estratégica, contención de riesgos y fortalecimiento de la paz, acciones que garantizan seguridad, estabilidad y respeto a la Constitución en todo el territorio.



Destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la labor conjunta entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, como garantía de democracia, soberanía y paz social.



Durante la sesión solemne, el comandante de la 25 Zona Militar, general Francisco Antonio Enríquez Rojas, agradeció el reconocimiento del Congreso del Estado y reafirmó que la lealtad de sus integrantes es con México, sus instituciones y su pueblo.



A su vez, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, destacó el carácter humano, disciplinado y cercano de los cuerpos castrenses, así como su subordinación al mando civil y su compromiso con los derechos humanos.



La ceremonia contó con la presencia de autoridades estatales y federales, alumnado del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y la participación de la banda sinfónica de la Secretaría de Seguridad Pública y el coro normalista del estado.