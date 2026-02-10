Con nueva infraestructura hidráulica Naucalpan dependerá menos del Cutzamala

Señaló que la reposición del pozo Framboyanes y la modernización del rebombeo Moctezuma La Cascada son parte de la modernización hídrica.

Como parte del Plan de reingeniería hídrica para lograr resolver los pendientes históricos que hay en Naucalpan, como disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala y garantizar el suministro de agua, impulsado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, se iniciaron los trabajos de reposición del Pozo Framboyanes, y la modernización y equipamiento del Rebombeo Moctezuma la Cascada.



Montoya Márquez estuvo acompañado de la Directora General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho, y en presencia de las y los vecinos, así como de autoridades auxiliares de Jardines de San Mateo y de la colonia Bosques de Moctezuma, colonias beneficiadas entre otras, como Lomas de San Mateo, Cumbres de San Mateo y Laredas de San Mateo, y de servidores públicos municipales, reconoció el apoyo de la CONAGUA y de este organismo para mejorar el abastecimiento de agua en Naucalpan y desazolve de ríos y presas.



Montoya Márquez subrayó que esta problemática se viene arrastrando para todos los vecinos de Jardines y de toda la zona porque, en general, era un problema postergado de administraciones anteriores, que durante décadas no se le dio mantenimiento, mientras que el drenaje que no se sustituyó.



Apuntó que, en conjunto con el Organismos Municipal del Agua OAPAS, se hizo un plan maestro para lograr resolver los pendientes históricos que hay en Naucalpan.



Flamboyanes es parte de resolver esos pendientes históricos; esta obra no se queda como una obra aislada que solo va a beneficiar a los vecinos de Jardines de San Mateo, de los fraccionamientos vecinos, sino que esto se vuelve efecto dominó en un sentido de círculo virtuoso, que va a permitir garantizar el suministro para muchas otras comunidades y nos permite que haya más agua para todas y todos.



En la colonia Jardines de San Mateo, en Cerrada de Moctezuma, se llevan a cabo las obras de modernización hídrica, con recursos provenientes tanto del gobierno federal, del programa PRODDER y también municipales, en beneficio de más de 20 mil personas para mejorar la distribución del vital líquido en diversas colonias de la zona.



Por otra parte, enfatizó que estos trabajos y las 11 obras de infraestructura hidráulica que se implementarán, permitirán depender en menor medida del Sistema Cutzamala y garantizar el suministro del vital líquido.



Al tomar la palabra, la Directora General del OCAVM, organismo perteneciente a la CONAGUA, destacó que con estos trabajos, se duplicará la dotación de agua a esta zona. Además, mencionó que se contará con un sistema de telemetría, sensores que facilitarán el funcionamiento del pozo y mantendrá información constante de su estado de funcionamiento.



Sobre los trabajos del equipo de rebombeo, comentó que se trata de una rehabilitación importante para mejorarlo y agregó que estas obras son de suma importancia para el alcalde, quien ya como diputado local insistía en invertir recursos a favor de la comunidad en temas del agua.



La Rehabilitación y Equipamiento del Rebombeo Moctezuma La Cascada, se realizará mediante equipos de bombeo vertical tipo turbina, cambio de equipo del sistema de telemetría scada, con una inversión de alrededor de 4 mdp.