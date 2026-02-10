Se invertirán más de 140 mil mdp en Becas para el Bienestar: Mario Delgado

-Indicó que 8 millones 417 mil 182 niñas y niños de primaria recibirán un pago único anual de 2l 500 pesos para útiles y uniformes escolares para el ciclo escolar 2026-2027

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que para 2026 el Gobierno de México destinará una inversión de 140 mil 389 millones 658 mil 900 pesos al programa de Becas para el Bienestar, que beneficiará a 22.8 millones de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y superior.



El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) subrayó que antes de 2018 no existía un sistema de becas de esta magnitud y que, con la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el número de beneficiarios creció de manera constante, al pasar de 7.2 millones en 2019 a 22.8 millones de becarios y becarias a nivel nacional en 2026.



Informó que un millón 53 mil 215 estudiantes de nuevo ingreso a secundaria ya recibieron la tarjeta de la Beca Universal Rita Cetina, para que durante el mes de febrero reciban el apoyo de mil 900 pesos por familia y 700 pesos por cada estudiante adicional.



Detalló que, desde el pasado 3 de febrero, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) inició las asambleas informativas en todas las primarias públicas del país para incorporar a 8 millones 417 mil 182 niñas y niños de primero a sexto de primaria, con el objetivo de entregar apoyos para útiles y uniformes escolares para el ciclo escolar 2026–2027, a través de la Beca Rita Cetina.



Precisó que este beneficio será anual y consistirá en 2 mil 500 pesos para todas y todos los niños de primaria, como parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar mejores condiciones de aprendizaje y reducir las brechas educativas desde los primeros niveles de enseñanza.



Asimismo, informó que la semana pasada, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y con la presencia de la Presidenta de México, se inició la entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra para transporte a más de 44 mil estudiantes de educación superior, ampliando la cobertura de los programas sociales en materia educativa en la entidad.



Finalmente, resaltó que el programa de Becas para el Bienestar ha permitido un cambio estructural al pasar de un modelo que marginaba a las y los jóvenes a uno que hoy los reconoce como becarios desde la primaria, la secundaria, la preparatoria y, cada vez más, en la Educación Superior.