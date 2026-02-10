Jornada “Limpiemos Nuestro Edoméx” recolecta 32 toneladas de residuos en zona oriente

-Se realizó en los municipios de La Paz, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

-Participaron servidores públicos de las Secretarías del Trabajo, del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Agua y la Junta de Caminos del Estado de México.

Para contribuir con la recuperación de espacios públicos, el Gobierno del Estado de México realizó una jornada de limpieza en la región oriente de la entidad en la que se recolectaron 32 toneladas de residuos sólidos.



Esta actividad se efectuó como parte de la campaña “Limpiemos Nuestro Edoméx” de manera simultánea en los municipios de La Paz, Valle de Chalco e Ixtapaluca, con la participación de ciudadanos y de servidoras y servidores públicos estatales y municipales.



La jornada fue encabezada por Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, y contó con la participación de las Secretarías del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Agua y la Junta de Caminos del Estado de México; el propósito, además, es concientizar a la población sobre la importancia de recuperar, reutilizar, reciclar, reducir y disponer adecuadamente los residuos, a fin de construir comunidades más limpias, saludables y sostenibles.



El funcionario estatal destacó que estas iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez con el bienestar colectivo, el desarrollo sostenible y el trabajo colaborativo entre instituciones, con el impulso de políticas públicas que fortalecen la cultura ambiental y promueven la participación ciudadana.



Alhely Rubio Arronis, Secretaría de Medio Ambiente, informó que en el Estado de México se generan más de 17 mil toneladas diarias de residuos; por ello, invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre el desperdicio generado y a tomar acciones para contrarrestar el daño realizado a nuestras comunidades en el territorio mexiquense.



Por su parte, José Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua, mencionó que la limpieza comunitaria de los espacios es un pilar fundamental para la prevención de desastres como las inundaciones ocurridas en 2025. Además, llamó a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública, ya que estos residuos obstruyen el drenaje, provocan inundaciones y contaminan ríos, canales y cuerpos de agua.