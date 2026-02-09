UAEMéx impulsa el deporte como elemento para la formación de su comunidad: Paty Zarza

-Entregó chamarras, reconocimientos y equipos de radiocomunicación a los entrenadores y jugadores campeones de la Temporada 2025 de la Categoría Juvenil Oro.

El deporte es eje esencial del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029, enfocado en el cuidado del ciudadano y en la construcción de una comunidad solidaria. Es una actividad que impulsaremos no solo entre los estudiantes, sino también en los sectores docente y administrativo, señaló la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado.



Al encabezar la inauguración del Potrobowl 2026, la rectora reafirmó el compromiso de la Administración Universitaria 2025-2029 para promover el deporte universitario, al considerarlo no solo un medio de cohesión e identidad, sino un elemento fundamental para la formación integral de la comunidad verde y oro.



En el marco de este evento deportivo, en el Estadio “Juan Josafat Pichardo Cruz”, la rectora entregó chamarras, reconocimientos y equipos de radiocomunicación a los entrenadores y jugadores campeones de la Temporada 2025 de la Categoría Juvenil Oro.



Acompañada por el secretario de Gobernanza, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, y la directora de Cultura Física de la institución, María Fernanda Villegas Rodríguez, Zarza Delgado destacó el campeonato obtenido por el conjunto Juvenil Oro en la Temporada 2025 y reconoció el respaldo de las familias hacia los atletas.



“Nuestros deportistas son un ejemplo de disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad. Nuestra universidad no solo es un espacio de crecimiento académico y profesional, sino también humano. A través del deporte se desarrollan habilidades que acompañarán a nuestros estudiantes a lo largo de su vida, fomentando el pensamiento colectivo y el beneficio común, valores que impulsamos desde esta administración”, subrayó.



En representación del equipo campeón, la jugadora de Juvenil Oro, Valeria Besaida Hernández Arellano, agradeció el apoyo de las autoridades universitarias y resaltó el esfuerzo conjunto que permitió alcanzar el título.



“Este campeonato es el resultado del compromiso, la disciplina y el trabajo en equipo de jugadores, cuerpo técnico y de todas las personas que nos respaldan. Es un logro que refleja los valores universitarios y que celebramos con orgullo como Potros Salvajes”, expresó.



Asimismo, se destacó la buena asistencia al Potro Bowl, evento que integra el fútbol americano y el flag fútbol universitario, consolidándose como un espacio de convivencia y promoción deportiva.



Con estas acciones, la UAEMéx continúa impulsando el fútbol americano universitario en las ramas varonil y femenil, fortaleciendo la formación integral de su comunidad estudiantil.



Cabe destacar la presencia en este evento del head coach de Potros Salvajes, Ricardo Jorge Luis Jiménez López; el presidente del Patronato de Potros Salvajes, Eugenio Herrera Vallejo; el presidente de la Fraternidad Instituyente, Julio Camilo Farfán, y el entrenador de Potros Texcoco, Leyner Didier Roblero Piña.