Entrega Delfina Gómez obras de movilidad y educación en Chalco

-10.8 millones de pesos se invirtieron en fortalecer la seguridad, la movilidad y la recuperación del espacio público.

-69.3 millones de pesos se invirtieron en 105 escuelas, en beneficio de más de 33 mil estudiantes.

Con una visión de justicia social y recuperación del espacio público, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez realizó una visita al municipio de Chalco, en donde hizo entrega de diferentes obras de movilidad y educación.



Comenzó la jornada con la entrega del mejoramiento urbano integral de la calle Everardo González, ubicada en la colonia Santa María Huexoculco, como parte de la estrategia Caminemos Seguras Edoméx.



Esta obra beneficia a más de 4 mil personas y fortalece la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de las familias mexiquenses.



La mandataria mexiquense destacó que, con esta acción, el gobierno estatal mantiene una presencia constante en dicha demarcación para atender las necesidades de la población.



María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, destacó que la estrategia Caminemos Seguras forma parte de las acciones para atender la Alerta de Violencia de Género, y señaló que escuchar a las mujeres de la comunidad es fundamental para orientar las intervenciones y diseñar entornos más seguros y accesibles.



Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, informó que para el mejoramiento de la calle Everardo González fueron intervenidos 6169 metros cuadrados, con un enfoque de seguridad y perspectiva de género.



Entre las acciones realizadas destacan la repavimentación, la reparación de redes de agua potable y drenaje, la construcción de banquetas más amplias y accesibles, la instalación de 75 luminarias tipo vela, dos postes de videovigilancia conectados al C2 de Chalco, rampas para personas con discapacidad, señalización horizontal y vertical, así como reductores de velocidad y mobiliario urbano.



La mandataria también informó que se destinó una inversión de 69.3 millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa en Chalco, mediante la entrega de mobiliario escolar, obras de mejora en planteles y la instalación de sistemas de captación de agua pluvial en 105 escuelas de educación básica.



Del total de planteles beneficiados, 25 recibieron obras de infraestructura educativa; 75 fueron equipados con mobiliario escolar, como bancas, pupitres, escritorios y material didáctico, matemático y deportivo; además, cinco escuelas contarán con sistemas de captación de agua pluvial que mejorarán las condiciones de higiene y el abasto de agua.



La gobernadora Delfina Gómez Álvarez hizo un llamado a la comunidad estudiantil y docente a reforzar las medidas sanitarias en las instituciones educativas, con el objetivo de prevenir contagios de sarampión.



Subrayó que las obras que se realizan en la entidad son resultado del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y del uso honesto y transparente de los recursos públicos.