Gaby Osorio detalla proyectos estratégicos en seguridad, movilidad e infraestructura

San Miguel Topilejo se consolidó como territorio prioritario de intervención tras la visita encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acompañada por la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, en el marco de la Jornada Gobierno Casa por Casa, cuyo eje central fue la supervisión de la Utopía del Maíz y la atención directa a demandas vecinales.



Durante el encuentro se informó que la solución integral al tema del agua requerirá una inversión estimada superior a 80 millones de pesos y se anunció la realización de una mesa técnica para construir consensos con autoridades agrarias y la comunidad.



Señalaron que Topilejo forma parte del programa Territorios de Paz e Igualdad y confirmó acciones en iluminación (con mil 683 luminarias nuevas y 11 superpostes) así como la intervención de siete escuelas públicas mediante el programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela.



La alcaldesa Gaby Osorio subrayó que la demarcación ha mantenido presencia constante en la montaña y definió a Topilejo como “Territorio en Transformación”.



“Llevamos meses con trabajo permanente en seguridad, movilidad y servicios básicos; Topilejo es prioridad para la alcaldía”, expresó ante vecinas y vecinos.



Destacó el reforzamiento del sector Topilejo con mayor presencia policial y patrullas nuevas, así como la coordinación interinstitucional para combatir la tala ilegal en la zona de conservación. Reconoció que existen retos pendientes, pero sostuvo que la tendencia en seguridad es positiva.



En materia de movilidad, explicó que ya opera un dispositivo permanente en Avenida Cruz Blanca y que este año se desarrollará un proyecto por etapas en coordinación con la Secretaría de Movilidad para mejorar los accesos al centro del pueblo y al complejo de la Utopía.



Osorio anunció además que en las próximas semanas será inaugurada la primera Subestación de Bomberos construida por la alcaldía en la zona de la montaña, con una inversión cercana a 25 millones de pesos, infraestructura que permitirá reducir tiempos de respuesta ante emergencias en Topilejo, Parres y comunidades de la carretera México–Ajusco.



La jornada concluyó con compromisos de seguimiento puntual en materia hídrica y de movilidad, así como con la supervisión de avances de la Utopía del Maíz, considerada el eje estructural del proceso de transformación en la montaña.