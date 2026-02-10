“Cascos que cuentan historias”, campaña prioritaria en Toluca para salvar vidas: Ricardo Moreno

-Impulsa Gobierno municipal uso responsable de accesorios en motocicletas

Ante el incremento del 52.3% en los decesos viales entre 2018 y 2023 a nivel nacional, Toluca fortalece la seguridad de sus habitantes a través de la campaña “Cascos que cuentan historias”, impulsada por el Gobierno de Ricardo Moreno.

Los datos del Informe de salud pública sobre la situación de la seguridad vial 2023-2024 no son simples estadísticas; son vacíos en las mesas de las familias mexiquenses y toluqueñas, pues el reporte señala que en la capital, los ingresos hospitalarios por accidentes en motocicleta casi se duplicaron en un año, al pasar de 48 a 83 casos.

Según reportes de las Secretarías de Salud y Movilidad estatal, en 2024 en Toluca se registraron 2 mil 750 percances que derivaron en 80 fallecimientos por choques o derrapes, posicionando a la ciudad, junto con Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan, como los puntos rojos de mayor siniestralidad en la entidad

Ante este panorama, el Gobierno municipal da continuidad a la campaña Cascos que cuentan historias, que además de prevenir busca generar una conciencia colectiva sobre la importancia del equipo de protección, pues es común ver motocicletas sin cascos, con más de tres pasajeros, incluyendo bebés y niños, una vulnerabilidad extrema que desafía cualquier reglamento.

Este esfuerzo para proteger la vida, representa una unión de voluntades, ya que empresas líderes como Italika, Bajaj y Honda, en conjunto con plataformas de entrega como Uber, Rappi y Farmacias del Ahorro, participan activamente en esta causa.

El programa fortalece su impacto al integrarse con estrategias de seguridad permanentes, como los operativos Moto Segura, Alcoholímetro y Verificación Vehicular, los cuales aseguran que cada viaje se realice bajo las mejores condiciones de protección y legalidad.

El uso correcto del casco y el cumplimiento del reglamento de tránsito son actos de autocuidado y respeto hacia los demás; son herramientas fundamentales para preservar la integridad de las familias y garantizar que cada trayecto concluya con un regreso seguro a casa.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

