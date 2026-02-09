Se reúne De la Fuente con congresistas y legisladores de EUA

-Uno de los asuntos centrales fue el Tratado de Aguas de 1944, de especial relevancia para el estado de Texas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión con una comisión bipartidista de congresistas de Estados Unidos en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como parte de una visita orientada a fortalecer el diálogo bilateral entre ambos países.



La reunión fue confirmada por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien señaló que la delegación viajó al país con el objetivo de estrechar la cooperación en temas prioritarios como seguridad y agricultura.



La comisión estuvo integrada por ocho legisladores estadounidenses, cinco del Partido Republicano y tres del Partido Demócrata, y fue encabezada por el congresista texano Michael McCaul.



Previo a la reunión con el canciller, los congresistas sostuvieron encuentros con diputados y senadores mexicanos de distintos partidos políticos en la Cámara de Diputados. Legisladores aliados atendieron a la delegación estadounidense.



Por separado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, utilizó el encuentro para reiterar señalamientos políticos en redes sociales y fijar postura sobre la cooperación binacional en materia de combate al crimen organizado.



La reunión entre la comisión bipartidista y Juan Ramón de la Fuente se realizó a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación. Hasta la noche del sábado, no se difundieron detalles oficiales sobre los acuerdos o planteamientos específicos abordados durante el diálogo.



El embajador Ronald Johnson destacó en un mensaje público la estrecha cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, y subrayó la coordinación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para avanzar en objetivos comunes.