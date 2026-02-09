Escuadrón SINBA realiza trabajos en distintos puntos de Metepec

-Estas labores forman parte de los trabajos ordinarios de mantenimiento y señalización en vialidades del municipio.

El gobierno del municipio de Metepec, encabezado por el presidente Fernando Flores Fernández, continúa trabajando en el mantenimiento y la reparación de baches en el municipio.



En redes sociales, el ayuntamiento de Metepec informó que cuadrillas del escuadrón SIN-BA realizaron diversos trabajos de mantenimiento urbano en distintas zonas del municipio, como parte de acciones de conservación de vialidades y espacios peatonales.



De acuerdo con la información oficial, se llevaron a cabo labores de bacheo con adocreto en la Segunda Privada de Miguel Hidalgo, en la comunidad de La Magdalena Ocotitlán, así como en la calle del Canal, ubicada en el Barrio del Espíritu Santo.



También se realizaron estas mismas labores de bacheo con adocreto en la calle 16 de Septiembre en San Jerónimo Chicahualco y la calle Vicente Guerrero, entre Simón Bolívar y Aldama, San Sebastián.



También se reportó la reparación de banquetas en el tramo comprendido entre Manuel J. Clouthier y Tultitlán, en la zona de Izcalli III, Interior de la U. H. La Hortaliza y en el Interior de la U. H. Lázaro Cárdenas.



Además, se realizaron trabajos de mejoramiento de camino en la calle Independencia, entre 5 de Mayo y Río Nazas, en la colonia Agrícola Álvaro Obregón, para continuar con los trabajos en el El Arenal en San Bartolomé Tlaltelulco.



Finalmente, el ayuntamiento indicó que se efectuaron acciones de balizamiento en el Camino Antiguo a Metepec, en el tramo que va de Gustavo Baz a Riva Palacio, dentro de la colonia El Hípico, para finalizar los trabajos en el tramo de San José Buenavista, entre San Sebastián y Rafael Barbosa, fracc. Las haciendas.



Estas labores forman parte de los trabajos ordinarios de mantenimiento y señalización en vialidades del municipio.