El Insurgente impulsará construcción de viviendas en Zinacantepec

Con la operación total del Tren Interurbano El Insurgente y el arribo de nuevos residentes al Valle de Toluca, el municipio de Zinacantepec prevé la edificación de entre 2,000 y 2,500 viviendas en los próximos años.



El alcalde Manuel Vilchis Viveros informó que el programa de construcción de viviendas forma parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con desarrolladores privados. Señaló que se tiene previsto como meta alrededor de 2000 y 2500 viviendas.



El edil destacó que la infraestructura ferroviaria detonará la economía y el turismo local, por lo que ya se trabaja en el ordenamiento del comercio y transporte en torno a la estación Zinacantepec.



Desde la apertura parcial del tren en 2023, el municipio recibe cada fin de semana entre 500 y 700 visitantes, principalmente atraídos por la gastronomía regional.



El Ayuntamiento de Zinacantepec mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado de México y la gobernadora Delfina Gómez para aprovechar el impacto del Tren Interurbano El Insurgente.



Además de la construcción de nuevas viviendas, las autoridades trabajan en proyectos de ordenamiento urbano alrededor de la estación Zinacantepec, incluyendo la regulación del comercio ambulante y el transporte público.



La administración estatal ha acompañado al municipio en la supervisión de la operación del tren y en la planeación de infraestructura complementaria, con el objetivo de garantizar que el crecimiento económico y turístico derivado de la obra se traduzca en beneficios tangibles para la población local.