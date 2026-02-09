Luis Mendoza acerca servicios integrales a familias con jornada “La BJ cerca de ti”

-Luis Mendoza destacó la importancia de mantener un gobierno cercano a la gente.

La alcaldía Benito Juárez, a través de la Dirección General de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, llevó a cabo la jornada de servicios “La BJ cerca de ti”, una estrategia integral orientada a acercar programas, actividades y atención directa a la ciudadanía, fortaleciendo el bienestar comunitario y el vínculo entre gobierno y vecinos.



Esta jornada se realiza con la participación coordinada de las direcciones adscritas a la Dirección General: Dirección de Servicios Médicos y de Salud, Dirección de Igualdad Sustantiva e Integración Familiar, Dirección de Arte y Cultura y Dirección de Fomento y Promoción Deportiva, mediante la instalación de módulos simultáneos que atienden tanto a la población fija como flotante de la demarcación.



La primera jornada de “La BJ cerca de ti” se llevó a cabo en el Parque Acacias, espacio donde vecinas y vecinos pudieron acceder de manera directa a los distintos servicios y actividades ofrecidas como activación física, vacunas antirrábicas, servicios médicos y de salud mental.



Luis Mendoza destacó la importancia de mantener un gobierno cercano a la gente: “En Benito Juárez creemos en un gobierno que salga a los parques, a las colonias y a los espacios públicos. Con ‘La BJ cerca de ti’ estamos llevando servicios, actividades y atención directa a las familias, porque el bienestar se construye estando presentes y escuchando a la gente”, afirmó.



Como parte de esta estrategia, se estableció que la jornada “La BJ cerca de ti” se realizará el primer sábado de cada mes en distintos parques de la alcaldía Benito Juárez, lo que permitirá lograr un mayor impacto territorial, así como fortalecer el acercamiento, la vinculación y la atención directa a las necesidades de la ciudadanía.



A través de estas acciones, la alcaldía Benito Juárez impulsa una difusión constante del trabajo que se realiza desde la Dirección General de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, consolidando políticas públicas enfocadas en la salud, la igualdad sustantiva, la cultura, el deporte y la integración familiar, en beneficio de todas y todos los habitantes de la demarcación.