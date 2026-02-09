Se registra sismo de magnitud 5.7 en Puerto Escondido, Oaxaca

-En Veracruz la alerta sísmica se activó. No se tienen reportes de afectaciones.

Se registró un sismo en Puerto Escondido, Oaxaca, con magnitud preliminar de 5.7, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Este movimiento fue perceptible en algunas entidades del país, donde las autoridades implementaron recorridos para descartar posibles afectaciones.



En Veracruz la alerta sísmica se activó. No se tienen reportes de afectaciones; el ruido de la alerta provocó que los ciudadanos y trabajadores de tiendas departamentales y de autoservicio en Xalapa y Veracruz evacuaran las mismas.



En el Estado de México, las alertas sísmicas sonaron en los teléfonos celulares, aunque el movimiento en dicho territorio fue poco perceptible.



La Coordinación de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo informó que se activaron los protocolos en los 125 municipios, mensaje que también compartió en sus redes sociales la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Tanto Protección Civil estatal como las coordinaciones municipales realizan despegues para detectar o descartar posibles afectaciones.



En los diferentes puntos del territorio mexiquenses, los ciudadanos atendieron la alerta sísmica en los celulares y salieron de sus domicilios como parte de las acciones preventivas; sin embargo, algunos señalaron que no se activaron las alertas del C5.



En Guerrero y los municipios de la región de la Costa Chica se activaron los protocolos en caso de afectaciones en localidades cercanas al epicentro.



El gobierno de Acapulco informó que el sismo fue detectado por su magnitud, razón por la que se recibió el alertamiento telefónico en Acapulco, aunque no se percibió mayor movimiento.



Mientras que en Oaxaca se activó el monitoreo del C5 de Oaxaca, mediante un sistema de videovigilancia y drones en las ocho regiones de la entidad para descartar afectaciones. Se informó que el sismo de magnitud 5.7 se localizó 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido.



Desalojan a usuarios del Metro en la CdMx



A través de redes sociales, usuarios compartieron que los pasajeros fueron desalojados de los vagones del Metro de la capital mexicana, como medida de seguridad tras el registro del movimiento telúrico.