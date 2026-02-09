Clara Brugada pone en marcha operativo contra el sarampión en CDMX

-El operativo prevé mantener abiertos los 300 Centros de Salud para la aplicación de la vacuna.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el despliegue de un operativo territorial sin precedentes de vacunación contra el sarampión, con el objetivo de interrumpir la transmisión del virus, proteger a las poblaciones más vulnerables y adelantarse a posibles brotes en la Ciudad de México, en atención a la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Durante el evento, realizado en el Bosque de Chapultepec, Brugada Molina informó que hasta el 6 de febrero se han confirmado 166 casos, cifra que permite actuar de manera oportuna para evitar la propagación de esa enfermedad. De estos, dijo, 86 son mayores de edad, de ahí que reiterara el llamado a que los menores de 49 años se apliquen la vacuna.



La mandataria capitalina detalló que el operativo contempla 1500 vacunadoras y vacunadores organizados en 500 brigadas, además de mantener abiertos los 300 centros de salud de la ciudad, a cargo del IMSS Bienestar. Indicó que la mitad de las brigadas operará en puntos fijos y el resto realizará recorridos territoriales.



Se habilitaron 21 puntos de vacunación con horario extendido, que operan de 9:00 a 23:00 horas. Entre estos puntos se encuentran el Parque de la Bombilla, la estación del Cablebús Vasco de Quiroga, Parque Jardín Hidalgo, Alameda Norte, Parque La Postal, Parque de los Venados, Centro de Coyoacán, Mercado Verde, Bellas Artes, Ángel de la Independencia, Módulo Central de Emergencias, el Mercado Rosa Torres, Jardín Hidalgo en Cuautepec, Deportivo Carmen Serdán, la Basílica de Guadalupe, el exterior del Mercado Río Blanco, Kiosco San Felipe de Jesús y el Deportivo Hermanos Galeana.



Asimismo, habrá puntos de vacunación en la explanada de la Alcaldía Iztacalco, Kiosco de Sur 16, UTOPÍA Ixtapalcalli, Parque Elektra, UTOPÍA Meyehualco, UTOPÍA La Cascada, UTOPÍA Libertad, UTOPÍA Atzintli, Trolebús Santa Martha, al exterior del Metro Constitución de 1917, Parque Cañitas, Metro Polanco, DIF Milpa Alta y Plaza Corregidora, con el objetivo de ampliar y facilitar el acceso a la vacunación en zonas de alta afluencia.



A estos puntos se suman el Andador Hidalgo, a un costado del Kiosco, y la entrada principal del Bosque de Tláhuac; el Mercado Villa Coapa y el Centro de Artes y Oficios; el exterior del Mercado Sonora y la Plaza Cívica Emilio Carranza; el Mercado del Centro de Xochimilco y el exterior del Embarcadero de Nativitas.



Además, se instalaron 100 puntos en el sistema de transporte público —incluidas estaciones del Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y RTP—, así como 50 brigadas en preparatorias y universidades. A ello se suman 250 brigadas de barrido territorial, que iniciarán recorridos colonia por colonia en Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.



La titular del Ejecutivo local anunció también un operativo especial en la Central de Abasto (CEDA), al tratarse del mercado mayorista más grande del país, por el que transitan diariamente alrededor de 400 mil personas provenientes de distintas entidades.



En la CEDA se desplegará vacunación de 20:00 a 7:00 horas en los Muros 1 y 5 de acceso, con el apoyo de Sedena, Marina y Guardia Nacional, dada su importancia estratégica para la salud pública nacional.



Finalmente, recordó que desde agosto del año pasado se ha logrado vacunar a más de 800 mil personas, y que tan solo en la última semana se aplicaron más de 50 mil dosis, lo que refleja una respuesta positiva de la ciudadanía. Hizo un llamado a niñas, niños y personas adultas, especialmente entre 20 y 49 años, a acudir a vacunarse.



Finalmente, reconoció la instalación de los módulos de vacunación como un mensaje claro de protección a la salud pública y reiteró que las vacunas son seguras, suficientes y gratuitas, confiando en que, con la participación de la población, se logrará controlar el brote en el menor tiempo posible.