Arranca programa “La Noche es de Todos” con supervisión en centros nocturnos

-Se verificaron 10 establecimientos; ocho fueron suspendidos, siete clausurados y dos personas fueron presentadas ante el Ministerio Público.

Como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad de México con la seguridad y la sana convivencia, este mes de febrero inició con la primera jornada del operativo “La Noche es de Todos”, coordinada por la Secretaría de Gobierno (SECGOB), junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).



Durante los días jueves 5, viernes 6 y sábado 7, se realizaron acciones de verificación en establecimientos con horario nocturno ubicados en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Xochimilco, en las colonias Ampliación Lomas de Padierna, Pueblo Santa Úrsula Xitla, La Joya, Valentín Gómez Farias, Pensador Mexicano, Cuchilla Pantitlán, Moctezuma 2da Sección, Santa Fe, Florida, Santa Isabel Tola, Juárez, Roma Sur, Roma Norte, Doctores y Centro, atendiendo reportes ciudadanos relacionados con ruido excesivo, alteración del orden público y venta irregular de bebidas alcohólicas.



Derivado de estas labores, se verificaron 10 establecimientos; ocho fueron suspendidos, siete clausurados y dos personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por incumplir las disposiciones legales.



Las acciones se desarrollaron en un marco de coordinación institucional, permitiendo que el operativo concluyera sin incidentes y con resultados favorables para la comunidad



“La Noche es de Todos” es un programa permanente que busca ordenar la actividad nocturna, prevenir riesgos y fortalecer la convivencia entre vecinos, autoridades y empresarios, garantizando que los espacios de entretenimiento funcionen dentro de la legalidad, mediante acciones de verificación, supervisión y atención a denuncias ciudadanas, en coordinación con dependencias del Gobierno capitalino, con el objetivo de proteger la integridad de las personas, reducir conflictos vecinales y promover entornos seguros y responsables.



Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, refrenda su compromiso de actuar con firmeza y responsabilidad para proteger la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de quienes viven y transitan en la capital.