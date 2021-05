La pandemia evidenció la brecha digital en México

Gonzalo Rojón, vicepresidente de investigación de la Asociación de Internet MX, resaltó la problemática de que durante el último año, la emergencia sanitaria mostró un acceso desigual a las tecnologías: “Cuando nos comenzamos a confinar nos dimos cuenta que no todas las personas estamos conectadas de la misma manera y esto no permite tener el mismo desarrollo de quienes están hiperconectadas”.

En este sentido, Jorge Castilla, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), mencionó que la pandemia de COVID-19 abrió por completo la brecha digital y que el factor que determina el no acceso a la conectividad “sigue siendo el lugar socioeconómico, lo cual no puede continuar así”.

