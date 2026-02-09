SUTEYM celebra el Día de Reyes para sus agremiados

-Herminio Cahue Calderón, secretario general, presidió el festival en compañía de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

El Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) celebró su tradicional Festival de día de Reyes, al que asistieron personas servidoras públicas agremiadas de toda la entidad, acompañando a sus pequeñas y pequeños.

En el Estadio de Béisbol Toluca 80, Herminio Cahue Calderón, secretario general del SUTEYM, presidió el festival en compañía de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

El dirigente sindical recibió a la niñez suteymista con la entrega de chalecos institucionales, juegos mecánicos e inflables; actividades enfocadas a fomentar la convivencia, reforzar los lazos familiares, el sentido de pertenencia y la unidad gremial.

La música amena y los juegos no cesaron, así como tampoco la algarabía y euforia de las niñas y los niños. La organización también dispuso la entrega de mochilas conmemorativas, que contenían alimentos para disfrutar la celebración.

La alegría de las y los infantes aumentó al recibir de manos del secretario general del SUTEYM un juguete, que además de sumarse a la tradición de los Reyes, se integra a la ardua labor que realiza la dirigencia para generar condiciones de bienestar para las y los agremiados y sus familias.

LA META ES CONSTRUIR 1.8 MILLONES DE VIVIENDAS: SHEINBAUM

9 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Durante su administración se busca garantizar el acceso a la vivienda como un derecho. En Juárez, Nuevo León, la Presidenta de México, …

Se reúne De la Fuente con congresistas y legisladores de EUA

9 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Uno de los asuntos centrales fue el Tratado de Aguas de 1944, de especial relevancia para el estado de Texas. El secretario …

México envía dos buques con ayuda humanitaria a Cuba

9 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela. El Gobierno de México informó el envío …

Impulsa Mara Lezama vinculación laboral con jornada “Empléate Cancún”

9 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Invita a todas y todos quienes buscan empleo a llevar solicitud de empleo o currículum este martes 10 de febrero. Con el …

Clara Brugada pone en marcha operativo contra el sarampión en CDMX

9 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-El operativo prevé mantener abiertos los 300 Centros de Salud para la aplicación de la vacuna. La jefa de Gobierno, Clara Brugada …

Operativo en la Cuauhtémoc confirma condiciones adecuadas de animales en adopción

9 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Se revisó a 53 animales de compañía pertenecientes a 12 asociaciones y rescatistas independientes. El Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc realizó un …

Operación Enjambre modelo del Edoméx en combate contra corrupción de funcionarios y exfuncionarios: Delfina Gómez

9 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Este despliegue de seguridad basado en inteligencia y coordinación trasciende fronteras y confirma su efectividad al lograr detenciones en otras entidades. La …

Se fortalecen calles de Edoméx con estrategia “Caminemos Seguras”: SeMujeres

9 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se destinó una inversión de 120 millones de pesos en iluminación, botones de pánico, cámaras y mejoramiento urbano. El Gobierno del Estado …

UAEMéx impulsa el deporte como elemento para la formación de su comunidad: Paty Zarza

9 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Entregó chamarras, reconocimientos y equipos de radiocomunicación a los entrenadores y jugadores campeones de la Temporada 2025 de la Categoría Juvenil Oro. …

Ricardo Moreno se suma al 17° aniversario de la Bendición de Cascos y Rodada Biker 2026

9 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El evento se alinea con el nuevo Bando Municipal 2026, el cual promueve una ciudad más ordenada, incluyente y segura para todos …

Continúa en Naucalpan el rescate de espacios públicos

9 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Montoya Márquez dijo que esta iniciativa busca rescatar espacios públicos a través del arte. Mediante el programa Huellas de la Transformación, impulsado …

Encabeza Ramírez Ponce Tianguis Agropecuario 2026 de Lerma

9 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Agradeció la apertura del Club de Golf Los Encinos para albergar este tianguis. Con el objetivo de fortalecer la economía local, promover …

Sorprende rutina de Ilia Malinin y asegura el oro para USA

9 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-El impresionante programa libre de Ilia Malinin logró que ganara su primera medalla de oro en el patinaje artístico en los JO …

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”: Bad Bunny

9 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Pedro Pascal, Cardi B y Karol G visitaron el escenario, y Lady Gaga sorprendió con una versión en salsa de “Die With …

“MÉXICO NO SE DOBLEGA, NO SE ARRODILLA, NO SE RINDE Y NO SE VENDE”: SHEINBAUM

6 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Celebra la presidenta junto con los 32 gobernadores y gobernadoras el 109 aniversario de la Constitución Política Mexicana. Desde Querétaro la presidenta …

Banxico pausa su reducción de los tipos de interés y los deja en el 7%

6 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La Junta de Gobierno valorará realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia. El Banco de México (Banxico) decidió hacer una pausa …

El Congreso legislará a favor de la soberanía: Laura Itzel Castillo Juárez

6 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El Poder Legislativo asumió la responsabilidad histórica de cimentar un Estado constitucional de bienestar La presidenta del Senado de la República, Laura …

Se refuerzan acciones preventivas en Quintana Roo ante bajas temperaturas: Mara Lezama

6 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Gobierno estatal activa apoyo a comunidades vulnerables, entrega cobertores y amplía vacunación por frentes fríos. Ante las bajas temperaturas registradas en Quintana …

Se pone en marcha nueva ruta Quetzalcóatl del Metrobús: Clara Brugada

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Se busca con esto fortalecer la electromovilidad en la capital. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la puesta en marcha …

Las Mesas de Paz claves para la gobernabilidad en Edoméx: Horacio Duarte

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Recordó que participan en las mesas el TSJEM, FGJEM, Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia El secretario general de Gobierno …

Respalda Delfina Gómez a la presidenta Sheinbaum y su estrategia de seguridad

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La Gobernadora del Estado de México reconoció los operativos de seguridad e inteligencia que permitieron detener a alcaldes y directores de seguridad …

En Edoméx el tren “El Insurgente” cuenta con Senderos Seguros y sistema de videovigilancia

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Usuarios destacan la presencia de personal de vigilancia, los circuitos cerrados de monitoreo en tiempo real y los caminos iluminados para prevenir …

Impulsa UAEMéx salud y deporte en sus Facultades: Paty Zarza

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Entregó la rectora apoyos en facultades y anuncia jornada de vacunación La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) refuerza su compromiso …

Promulga Toluca Bando Municipal 2026 en cinco versiones incluyentes y en digital

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Posiciona el alcalde a la capital mexiquense como referente con un marco normativo en español, otomí, mazahua, braille y audio El alcalde …

Bando Municipal 2026 de San Mateo Atenco refuerza el orden, la movilidad y la convivencia social

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El Bando Municipal busca fortalecer la convivencia pacífica, la legalidad y el bienestar de la comunidad. En el marco de la conmemoración …

Naucalpan promulga Bando Municipal 2026 con carácter humanista

6 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Se fortalecen los principios de transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas como obligación institucional. En el marco …

México busca hacer historia en Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026

6 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-Regina Martínez será la primera mexicana en competir en esquí de fondo y Donovan Carrillo igualará récord de Ricardo Olavarrieta La delegación …

Selena Gomez se muestra más segura con su imagen

6 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Para ella, ver sus productos en una cadena tan grande fue un momento “surrealista” y formaliza su crecimiento como empresaria. En un …

REVISA GARCÍA HARFUCH ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN SINALOA

5 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Señaló que se han reducido los homicidios dolosos en Sinaloa, además de desmantelarse muchos laboratorios para la producción de drogas. El secretario …

En 2025 se logró reducir la deuda de Pemex un 20%: Luz Elena González

5 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La titular de Sener destacó que por primera vez en 2025 se redujo en 20% la deuda total de Pemex. La secretaria …

Aumentó el portafolio de inversiones en México 10.6%: Ebrard

5 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Aumentó el portafolio de inversiones a 406 mil 800 mdd, los proyectos a 2539 y los empleos a un millón 630 mil, …

Rehabilitación del embarcadero de Cuemanco contará con inversión de 89 mdp: Clara Brugada

5 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Se intervendrán 74 locales con infraestructura sustentable y potenciará el turismo y la promoción cultural de Xochimilco. La Jefa de Gobierno, Clara …

Gaby Osorio presenta resultados tras 12 días de intervención integral

5 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Se retiraron 41 toneladas de basura, 50.7 de cascajo y 68 neumáticos; 30 luminarias fueron colocadas o reparadas. Doce días después del …

Entrega Rectora Paty Zarza kits deportivos en planteles de Tecámac y Huehuetoca

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Los kits fortalecerán el aprendizaje y contribuirán a la formación integral de los estudiantes. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), …

Encabeza Delfina Gómez plan federal para transformar Oriente del Edoméx

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La gobernadora se reunió con el titular del INAFED, Armando Quintero, para consolidar el Plan Integral Oriente. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez …

Son claves las mesas de paz para la gobernabilidad en el Edoméx: Horacio Duarte

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex

Resaltó la coordinación diaria que existe entre gobiernos e instituciones. El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, …

La educación y la detección oportuna claves en la lucha contra el cáncer: Juan Manuel Medina Castro

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El cirujano oncólogo y docente de la Facultad de Medicina de la UAEMéx señaló que el cáncer es resultado de múltiples factores …

Se instalan seis mil botones SOS en Toluca: Ricardo Moreno

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Invita Ricardo Moreno a utilizar la tecnología que ha beneficiado a más de 14 mil personas. Más de 14 mil personas han …

Mexicaltzingo fortalece diálogo con comerciantes y preserva tradiciones

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Benítez Espinoza subrayó que preservar las tradiciones del municipio es una prioridad. La presidenta municipal Saray Benítez Espinoza sostuvo una reunión con …

Entrega SUTEYM equipo de trabajo a delegaciones municipales

5 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Cahue Calderón manifestó su gratitud por su apoyo y disposición para fortalecer a la organización. Herminio Cahue Calderón, secretario general del Sindicato …

