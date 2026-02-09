SUTEYM celebra el Día de Reyes para sus agremiados

-Herminio Cahue Calderón, secretario general, presidió el festival en compañía de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

El Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) celebró su tradicional Festival de día de Reyes, al que asistieron personas servidoras públicas agremiadas de toda la entidad, acompañando a sus pequeñas y pequeños.



En el Estadio de Béisbol Toluca 80, Herminio Cahue Calderón, secretario general del SUTEYM, presidió el festival en compañía de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.



El dirigente sindical recibió a la niñez suteymista con la entrega de chalecos institucionales, juegos mecánicos e inflables; actividades enfocadas a fomentar la convivencia, reforzar los lazos familiares, el sentido de pertenencia y la unidad gremial.



La música amena y los juegos no cesaron, así como tampoco la algarabía y euforia de las niñas y los niños. La organización también dispuso la entrega de mochilas conmemorativas, que contenían alimentos para disfrutar la celebración.



La alegría de las y los infantes aumentó al recibir de manos del secretario general del SUTEYM un juguete, que además de sumarse a la tradición de los Reyes, se integra a la ardua labor que realiza la dirigencia para generar condiciones de bienestar para las y los agremiados y sus familias.