Trabajo conjunto impulsa avances en seguridad y procuración de justicia en Guerrero

-Resultados semanales reflejan fortalecimiento de la estrategia de seguridad en la entidad

Como resultado de las acciones coordinadas en materia de seguridad y procuración de justicia, el estado de Guerrero registró importantes avances del 2 al 8 de febrero de 2026, informó el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, Randy Suastegui Cebrero.

Al presentar los resultados, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que, durante este periodo, se llevaron a cabo operativos permanentes que permitieron la detención de 21 personas por su probable participación en diversos delitos; se aseguraron 4 armas cortas, 3 cargadores y 29 cartuchos, además de 3 armas blancas, 4 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Asimismo, fueron destruidos 2 plantíos y se aseguraron 3 dosis de probable cocaína, 9 dosis de probable “piedra”, 175 dosis de probable “cristal” y 363 gramos de probable marihuana, lo que representó una afectación económica estimada en 86 mil 080 pesos a las estructuras delictivas.

La SSP también reportó el aseguramiento de 26 vehículos y motocicletas, de los cuales 11 contaban con reporte de robo y 15 se encontraban relacionados con diversos delitos, como resultado de la coordinación entre corporaciones estatales y federales.

De manera complementaria, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que se ejecutaron 42 órdenes de aprehensión por diversos delitos de alto impacto; asimismo, se realizaron 6 detenciones en flagrancia, principalmente por delitos contra la salud y extorsión.

De igual forma, se obtuvieron 19 vinculaciones a proceso y 8 sentencias condenatorias, con penas que van de 8 meses hasta 60 años de prisión; además, se aseguraron 34 vehículos relacionados a hechos delictivos y se recuperaron 24 unidades que contaban con reporte de robo.

En cuanto al combate directo a la extorsión, la FGE atendió 4 tentativas de extorsión, 5 extorsiones indirectas, 2 fraudes, 2 estafas y 1 secuestro virtual, logrando evitar el pago de 260 mil pesos por parte de las víctimas, además, se concretó la cancelación de 23 líneas telefónicas y 23 IMEI utilizados para la comisión de este delito.

Randy Suastegui Cebrero destacó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Defensa, la Guardia Nacional, Marina y demás instancias que conforman la Mesa de Coordinación, bajo una estrategia integral que prioriza la prevención, la atención a las víctimas y el combate frontal a la impunidad.

