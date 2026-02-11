“La Fuerza Aérea mantiene su compromiso de servir al pueblo”: Sheinbaum

-Reconoció a la Fuerza Aérea Mexicana por ser una institución con gran sentido humano, entrega, profesionalismo, amor al pueblo y a la patria.

En el 111º aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó el compromiso de servir siempre al pueblo, de proteger la soberanía nacional y de honrar la historia que da identidad, reconociendo que dicha institución está profundamente arraigada en el sentir popular.



“El día de hoy, al rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, reafirmamos un compromiso que atraviesa generaciones: servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad, que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad, esperanza donde hay dificultad y orgullo nacional a cada rincón del país”, enfatizó desde la Base Aérea Militar No. 1.



Señaló que las Fuerzas Armadas siempre ayudan al pueblo en momentos de gran necesidad como terremotos, inundaciones y eventos meteorológicos diversos, lo que reconoció como muestra de su sentido humano, entrega, profesionalismo, de su amor al pueblo y a la patria.



“No estamos solos, nuestras Fuerzas Armadas están con nosotros, por ello, les reconocemos, les admiramos y a nombre del pueblo de México les agradecemos siempre”, agregó.



Recordó que la Fuerza Aérea Mexicana surgió por decreto constitucional en el periodo del expresidente Venustiano Carranza en 1915, siendo desde entonces protagonista de innumerables acciones en favor del país: sus aeronaves han cruzado montañas, selvas, desiertos y mares para llevar auxilio a comunidades que durante horas o días quedaron incomunicadas; han trasladado enfermos en situaciones críticas; han llevado vacunas y medicamentos a los rincones más apartados, han combatido incendios forestales y participado en operaciones de rescate.



La Jefa del Ejecutivo Federal entregó 30 condecoraciones a personal y unidades de la Fuerza Aérea Mexicana: 3 por servicios distinguidos; una distinción militar; un reconocimiento de retiro; una mención honorífica al Escuadrón Aéreo 105; 5 menciones honoríficas; 8 distinciones de desempeño en el adiestramiento y 11 distinciones por disciplina.



El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, recordó que la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente en momentos históricos ayudando en la construcción del país. Por ello, reafirmó al pueblo de México que continuará contribuyendo con la sociedad y con el Gobierno para seguir fortaleciendo el país.



Trevilla Trejo resaltó que en los últimos años, se ha incorporado a la mujer en la aviación militar reconociendo sus destrezas y cualidades intelectuales, por ello, hay más de 600 mujeres pilotos y especialistas de Fuerza Aérea.