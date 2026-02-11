Inicia en Metepec campaña de esterilización de animales sintientes

-Flores Fernández ha destacado que estas acciones no son solo medidas de control poblacional, sino un acto de justicia para los seres sintientes.

Bajo la premisa de que una sociedad se define por cómo trata a sus animales, el Gobierno Municipal de Metepec, encabezado por el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, ha dado inicio a una ambiciosa jornada de esterilización y servicios de salud para animales de compañía en todo el municipio.

Esta iniciativa forma parte de la política humanista e incluyente plasmada en el recién promulgado Bando Municipal de Metepec 2026, el cual reconoce legalmente el derecho al cuidado y refuerza las facultades de la Policía de Atención Ambiental y Protección Animal para intervenir en casos de maltrato.

“En Metepec, cuidamos lo que amamos. Nuestro compromiso es garantizar condiciones dignas para todos, incluyendo a quienes no tienen voz, pero sí derechos”, señaló el edil durante la supervisión de los trabajos en el Centro de Control y Bienestar Animal.

Para facilitar el cumplimiento de una tutela responsable, el Ayuntamiento ha desplegado unidades móviles y mantiene atención fija con los siguientes beneficios:

-Esterilización gratuita: Cirugías para perros y gatos, previa cita en la página del Centro de Control y Bienestar Animal de Metepec.

-Vacunación antirrábica: Disponibilidad diaria en horarios vespertinos (13:00 a 16:30 hrs).

-Atención inmediata: Un equipo especializado atiende denuncias por maltrato animal y realiza rescates en diversas comunidades del municipio.

Este próximo 13 de febrero se iniciará la Campaña Móvil de Esterilización en la delegación San Bartolomé Tlaltelulco, en la Calle 16 de septiembre esquina Benito Juárez, en un horario de 8:00 a 16:30 horas.

La labor del alcalde ha sido clave para la remodelación de las instalaciones de bienestar animal y el impulso del programa “Veterinario en tu Casa”, consolidando a Metepec como un referente regional en la protección de la fauna urbana y la salud pública.

Con estas acciones, la administración de Flores Fernández reafirma que en Metepec se gobierna con ciudadanos y para los ciudadanos, extendiendo esa protección a los miembros más vulnerables de las familias metepequenses: sus mascotas.

