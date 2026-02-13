Entrega Evelyn Salgado títulos de propiedad a familias de Zihuatanejo

-Con esta acción se otorga seguridad, certeza jurídica y la certidumbre de contar con un patrimonio propio

Refrendando su compromiso para que la justicia social y el bienestar lleguen hasta el último rincón del estado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó 520 títulos de propiedad a igual número de familias, otorgando con ello tranquilidad, seguridad, certeza jurídica y la certidumbre de contar con un patrimonio propio.



Ante pobladores de colonias como Lomas del Riscal, Supermanzana 11, Calechoso, Ampliación Cuatro Horizontes, Las Gaviotas, Lázaro Cárdenas, La Azteca, Las Brisas, 14 de febrero, El Barril, Darío Galeana, La Reforma, Agua de Correa, entre otras, la mandataria estatal expresó su beneplácito por la obtención de este documento, pues es un reconocimiento al esfuerzo de años.



La gobernadora informó que, para este año, se destinarán más de 69 millones de pesos en inversión para Zihuatanejo, con obras como el mantenimiento general de la Escuela Preparatoria Número 13, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el Centro Regional de Rehabilitación Integral, la primera etapa de la rehabilitación integral del mercado municipal. Lo que se traduce en un ejercicio presupuestal de poco más de 230 millones de pesos destinados durante la presente administración estatal, para la consolidación de diversas acciones en beneficio de la población.



“Es muy importante que los gobernantes siempre estén en el territorio, siempre estén con la gente, porque si no estamos con la gente, no conocemos la problemática, no sabemos dónde invertir más, cuáles son las obras que quieren, no las obras que quiere la gobernadora, las obras y las acciones que necesita el pueblo y sólo en el territorio es donde se pueden conocer”, subrayó.



Acompañada por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), Irene Jiménez Montiel y de la presidente municipal, Lizette Tapia Castro, la gobernadora enfatizó que seguirá trabajando de manera firme y consolidada para llevar el desarrollo a todas las regiones del estado. Y dijo: “Vamos a continuar trabajando todos los días. Llevamos cuatro años, vamos por dos más, con mucho esfuerzo, con mucho cariño y mucho amor por el pueblo de Zihuatanejo, de la Costa Grande y de Guerrero”.



Jiménez Montiel dijo que esta entrega tiene como finalidad el mejorar la vida diaria y fortalecer los hogares de las familias beneficiadas; representa un compromiso con el ordenamiento territorial, la regularización del suelo y del derecho a vivir con dignidad y estabilidad. “Son 520 familias que hoy reciben algo más que un documento, reciben seguridad jurídica, tranquilidad y la certeza de que su hogar hoy sí les pertenece; nuestra gobernadora es una mujer cercana que conoce el valor del esfuerzo”, añadió.



Asistieron a este evento, la delegada regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Tania Sánchez Salgado; la directora y administradora de Fibazi, Marcia Elsa Valencia Guzmán; la beneficiaria Esmilda Zúñiga González, entre otros.