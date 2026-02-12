Celebra Isaac Montoya con locatarios el 57° Aniversario del Mercado de San Bartolo

-Montoya Márquez agradeció a los locatarios por su trabajo, por mantener viva la esencia de un sitio que da identidad a los naucalpenses.

Montoya Márquez supervisó los trabajos de rehabilitación histórica del mercado público Salvador Sánchez Colín, en Santiago Ahuizotla, que por más de cinco décadas no recibía mantenimiento.



La intervención abarcó 2,026 metros cuadrados con renovación de techumbre, pisos, estructura metálica y pintura. Locatarios agradecieron la obra que transformó un espacio que operaba con cartones, piedras y palos desde sus orígenes, mientras el edil adelantó que se rehabilitarán vialidades aledañas como Sánchez Colín y San Francisco Cuautlalpan para rescatar esta zona fronteriza con la Ciudad de México.



El mercado San Bartolo «es el más grande, el que más empleos genera y en el que muchas familias vienen a comprar sus despensas, a disfrutar de los antojitos que aquí se preparan. Es un lugar icónico para Naucalpan.



“Tenemos un compromiso muy grande con toda la mesa directiva para que este mercado tenga una mayor capacidad para recibir a más visitantes y estamos en un proyecto para ampliar el estacionamiento”, expresó el alcalde.



En un ambiente festivo, con lucha libre, baile y música, los locatarios del mercado celebraron 57 años de constituirse como el principal centro comercial, de abasto y comunitario del municipio, que genera trabajo para cientos de familias.



Montoya Márquez agradeció a los locatarios por su trabajo, por mantener viva la esencia de un sitio que da identidad a los naucalpenses, además de reiterar que se intervendrán todos los mercados de Naucalpan.



El secretario general de la mesa directiva del mercado, Francisco Salvador Joaquín, indicó que este centro comercial recibe entre semana alrededor de 10,000 personas, y reconoció la labor del alcalde Isaac Montoya al buscar mantener e incrementar la funcionalidad de este centro de compras por el que han pasado tres generaciones de comerciantes.



Montoya Márquez adelantó que rehabilitarán vialidades como la Sánchez Colín, La Naranja y también hay interés en renovar la calle San Francisco Cuautlalpan, entre otras, para rescatar un lugar que es la frontera entre la Ciudad de México y Naucalpan.



A nombre de los 132 locatarias y locatarios, Aristeo Ortiz Rodríguez, secretario general del mercado Salvador Sánchez Colín, y María Guadalupe Mejía Juárez, secretaria de Finanzas, agradecieron al alcalde las renovaciones y recordaron que, a lo largo de su historia, comenzó de manera provisional con cartones, piedras y palos; jamás se le había intervenido para dar un mejor servicio.



Reconocieron renovación de techumbre, pisos en el interior de los locales y las adecuaciones de la Dirección de Obras Públicas, al intervenir 2,026 metros cuadrados.