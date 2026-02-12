CDMX se vestirá de color y brillo con topiarios en 90 avenidas: Clara Brugada

-Detalló que el topiario es el arte de elaborar figuras con la naturaleza.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque de la transformación de 90 avenidas principales de la Ciudad de México con más de 250 topiarios, figuras en árboles y arbustos, como parte de la estrategia de restauración ecológica urbana para rescatar el colorido de la capital rumbo a la celebración del Mundial de futbol.



Desde el parque de la avenida Jesús Galindo y Villa, en la alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria capitalina explicó que se trata de una intervención que combinará arte, naturaleza y urbanismo para embellecer la capital, al tiempo que se transformará el espacio público para disfrute de sus habitantes y visitantes.



Brugada Molina agregó que el objetivo es que la capital sea una ciudad florida, como nuestros tenangos tan vibrantes, como también los bordados mazahuas, tan rica en color como nuestra identidad cultural.



Explicó que, junto a la transformación de avenidas, también se van a intervenir corredores, camellones y espacios públicos para embellecerlos con flores, pues el objetivo es construir entornos amables, más vivos y dignos para que las y los habitantes de la Ciudad de México y sus visitantes la disfruten.



Detalló que el topiario será distinto al hacerlo con una especie fundamental que son las suculentas; y aprovechó para reconocer la alianza con productores del suelo de conservación para que la capital se llene de colores, lo que también permite fortalecer la economía de estos espacios y resaltar que cada flor que hoy sembramos también representa trabajo, identidad y comunidad.



Expuso que la relación entre naturaleza, arte y espacio público no es nueva y recordó que en el siglo XV el rey poeta Nezahualcóyotl, amante de los jardines y del equilibrio con la naturaleza, ya había creado lugares y espacios para la contemplación y el disfrute y esa armonía entre la vida humana y su entorno”, por lo que aseguró que con estas acciones se recupera ese espíritu.



En la presentación del proyecto de Topiarios: arte verde del Mundial, la Jefa de Gobierno entregó la rehabilitación del puente peatonal de conexión al parque Galindo y Villa, el cual representó una construcción de 220 metros en beneficio de 2 mil 300 habitantes de la zona. Además, en el recorrido se realizó la entrega de una de 300 canchas de fútbol rehabilitadas, en el marco de la celebración del Mundial.



El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, detalló que el proyecto “Topiarios: Arte Verde del Mundial”, contempla la instalación de los 250 topiarios en 90 avenidas principales de la Ciudad de México, entre ellas Paseo de la Reforma, Periférico, Calzada Ignacio Zaragoza, Insurgentes, Calzada de Tlalpan y Circuito Interior.



Explicó que el topiario es una técnica ancestral de jardinería que consiste en dar forma artística a plantas y arbustos, para ello se desarrollarán 14 diseños temáticos, entre los que destacan ajolotes, colibríes, alas de mariposa, corazones, camisetas de fútbol, dinosaurios, ciclistas, jugadores, copas del mundo, balones, tenis y diversas figuras de animales.



La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, agradeció las obras realizadas en parque Galindo y Villa, entre ellas la rehabilitación de un puente peatonal, una cancha de fútbol rápido y el reverdecimiento del lugar con la instalación de diversos topiarios en beneficio de familias de las colonias aledañas.



Resaltó que se trabaja de la mano con el Gobierno de la capital, con el compromiso de habilitar 25 canchas de fútbol en la demarcación para que niños, jóvenes, adultos, mayores, mujeres jueguen y vivan la fiebre del mundial, además de que se prepara una megaclase de futbol.