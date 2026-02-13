Pone en marcha Ricardo Moreno nuevo pozo en San José Guadalupe Otzacatipan

-Beneficia a miles de familias con una nueva fuente hídrica y garantiza el suministro de agua por falta de infraestructura.

El presidente municipal Ricardo Moreno puso en marcha el pozo de San José Guadalupe, una nueva obra de infraestructura hídrica que garantiza el suministro de agua a 14 mil 400 residentes de la zona.



Acompañado por directores generales, el alcalde agradeció el respaldo de la comunidad y señaló que esta acción cumple un compromiso directo con la localidad hecho por el Gobierno para subsanar una añeja falla.



El proyecto consistió en la perforación de 300 metros de profundidad y los trabajos incluyeron la instalación de una caseta de cloración, equipo electromecánico y la conexión directa a la red municipal. Estas especificaciones permiten un gasto estimado de 25 litros por segundo con una operación continua de 24 horas, explicó Alberto Valdés, director del Organismo Agua y Saneamiento.



Esta fuente de abastecimiento representa la décima entrega de un plan hídrico que proyecta la perforación de 21 pozos, los cuales concluirán en el mes de abril tras 14 meses de trabajo constante por parte del Gobierno municipal, esto será posible debido a que se utilizaron concesiones previas que en un primer momento fueron ignoradas por administraciones pasadas al concentrarse sólo en el Sistema Cutzamala, por lo que ahora se prioriza la autonomía del suministro para los hogares que anteriormente carecían del servicio básico.



Por su parte, la subdelegada Karina Ayola, en representación de los beneficiarios, reconoció la voluntad política del Ayuntamiento y resaltó la participación fundamental de los vecinos, quienes adquirieron el predio donde hoy se ubica la infraestructura que llevará el líquido a sus hogares.