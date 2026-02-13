Campo de Zacatecas avanza con inversión cercana a 700 mdp: David Monreal

-Estos programas elevan la productividad, competitividad e inclusión en el sector agropecuario.

Como parte de la Agenda del Progreso 2026, en el pilar Progreso Económico con Oportunidades, el gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría del Campo (Secampo), impulsa iniciativas que transforman la vida de las y los productores zacatecanos, con una inversión cercana a los 700 millones de pesos.



Bajo el liderazgo del gobernador David Monreal Ávila, se promueven acciones concretas para modernizar la producción, mejorar la comercialización y fomentar la participación de las mujeres en el campo.



Para este 2026, se destinará una inversión cercana a los 700 millones de pesos para el apoyo integral al campo, con el objetivo de impulsar el desarrollo, la productividad y el bienestar de las y los productores del estado.



También se contempla la realización de tres expoferias agropecuarias regionales, así como la Expo de Expos, en el mes de septiembre, con una inversión superior a los 200 millones de pesos, de los cuales 50 millones se destinarán a equipo y maquinaria, y 150 millones de pesos para el subsidio de 600 tractores.



Además, se tendrá una inversión cercana a los 100 millones de pesos, destinada a generar progreso en el campo zacatecano, a través del impulso a los programas de Diésel Agropecuario, así como acciones de apoyo para semilla certificada, mejoramiento de tierras y sanidad animal, como parte de la estrategia para fortalecer la productividad, la sostenibilidad y reducir los costos de operación del sector.



Entre las acciones destacadas se encuentra el impulso a la adquisición de equipo agrícola, mediante apoyos en exposiciones y ferias, donde se otorgan subsidios para la adquisición de tractores, por un monto de 250 mil pesos, así como apoyos para la compra de maquinaria, equipo, llantas para tractor y remolques para vehículos del campo, con un respaldo del 50 por ciento, sin rebasar los 25 mil pesos.



Asimismo, se consideran apoyos para tubería de conducción y aplicación de agua, hule para invernaderos, acolchados y mallas antigranizo. Para herramientas e insumos agrícolas y forestales, lubricantes, aditivos, entre otros conceptos, el apoyo será del 50 por ciento, sin rebasar los 15 mil pesos.



Se contempla, además, la rehabilitación de caminos saca cosecha, que facilitan el traslado eficiente de cosechas y ganado hacia los centros de comercialización; asimismo, el apoyo a proyectos productivos encabezados por mujeres, a través de los cuales se promueve la feminización del campo y la inclusión económica.



La garantía de servicios de calidad para mejorar las condiciones de producción y competitividad de las y los productores agropecuarios es punto importante rumbo al progreso de la entidad.