Encabeza Ana Muñiz Neyra reunión de trabajo con la Dirección General del IAPEM

Con el objetivo de consolidar una administración pública moderna y eficiente, la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra encabezó una reunión de trabajo con el Mtro. Roberto Arturo Rodríguez Reyes, director general del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM).



Durante el encuentro en el Palacio Municipal, se presentaron los productos y servicios institucionales del IAPEM orientados a la profesionalización del servicio público y el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal municipal.



Ambos titulares coincidieron en la importancia de la capacitación continua como motor de cambio en la administración pública.



Al respecto, la alcaldesa destacó que esta alianza estratégica busca el intercambio de buenas prácticas para garantizar que San Mateo Atenco cuente con una gestión eficaz, transparente y, sobre todo, cercana a las necesidades de la ciudadanía.



Por su parte, el equipo del IAPEM reiteró su compromiso de acompañar al municipio en el desarrollo de herramientas que optimicen el desempeño institucional.



Mediante este esquema de cooperación, San Mateo Atenco reafirma su compromiso con la mejora regulatoria y la eficiencia administrativa, integrando estándares de excelencia en el servicio público en beneficio de las y los atenquenses.