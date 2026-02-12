Anuncia San Mateo Atenco alianza con Canaco y Mercado Libre

-Con esta alianza, se buscarán impulsar y fortalecer las ventas en línea.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, acompañó al presidente de la Canaco Toluca, Fernando Reyes Muñoz, a participar en la Segunda Sesión del Consejo de la CANACO SERVYTUR Valle de Toluca.

Durante el evento, reconoció el impulso que se le ha brindado al programa de asesoría gratuita para fortalecer la digitalización de fabricantes nacionales y marcas de moda y calzado en México.

La alcaldesa de San Mateo Atenco, dio a conocer los detalles sobre el acuerdo al que se llegó con representantes de Concanaco Toluca y Mercado Libre

Y es que fue la Dirección de Fortalecimiento a la Industria del Calzado en San Mateo Atenco quien consolidó una alianza con Mercado Libre y la CANACO SERVYTUR Valle de Toluca para organizar una jornada gratuita enfocada en fortalecer las ventas en línea de fabricantes y marcas mexicanas del sector.

La presidenta informó que el próximo 26 de febrero se llevará a cabo una capacitación sin costo dirigida a productoras y productores, con el objetivo de mejorar su presencia digital y ampliar sus canales de comercialización.

Mencionó que la colaboración con Mercado Libre permitirá brindar herramientas prácticas para que fabricantes locales optimicen sus estrategias de comercio electrónico.

Muñiz Neyra señaló que desde la Dirección de Fortalecimiento a la Industria del Calzado se mantienen acciones para generar vínculos institucionales que faciliten la capacitación del sector. Destacó la importancia de acercar asesoría especializada a micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de calzado.

La funcionaria agradeció la invitación del presidente del organismo empresarial, Fernando Reyes Muñoz, y reconoció el trabajo que realiza la cámara en favor del comercio organizado en el Valle de Toluca.

En el encuentro participaron integrantes del sector empresarial y representantes institucionales, quienes dialogaron sobre estrategias para fortalecer la competitividad regional.

La CANACO SERVYTUR Valle de Toluca impulsa programas de asesoría dirigidos a empresas afiliadas, con especial interés en la transformación digital como vía para ampliar mercados y mejorar procesos comerciales.

San Mateo Atenco, municipio mexiquense con tradición zapatera, concentra una parte importante de la producción de calzado en el Estado de México. En ese contexto, la digitalización representa una alternativa para incrementar ventas y acceder a nuevos consumidores.

La Dirección de Fortalecimiento a la Industria del Calzado mantiene como prioridad la capacitación constante de productoras y productores, así como la creación de alianzas estratégicas con organismos empresariales y plataformas de comercio electrónico.

Con esta alianza entre San Mateo Atenco, CANACO Toluca y Mercado Libre, las autoridades buscan fortalecer la competitividad del sector mediante asesoría especializada y acompañamiento en procesos de digitalización.

La estrategia se enmarca en los esfuerzos institucionales para consolidar a la industria del calzado como un motor económico regional y ampliar su alcance a través del comercio electrónico.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

“TENEMOS 28 MILLONES DE VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN, MANTENGAN LA CALMA”: SHEINBAUM

12 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Hay 21 mil 154 puntos de vacunación en todo el país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la mayoría …

72.5% de los mexicanos piden cambios en el INE

12 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Solo el 24.7% de los encuestados identifica a la consejera presidenta del INE. De acuerdo con una encuesta interna del Instituto Nacional …

Negocian México e India una apertura comercial: Ebrard

12 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de India en México, Pankaj Sharma. El secretario …

Entregan Mara Lezama e INFONAVIT 80 viviendas en Cancún

12 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El programa Viviendas para el Bienestar impulsa justicia social, cancela créditos impagables y proyecta una inversión superior a 37 mil millones de …

CDMX se vestirá de color y brillo con topiarios en 90 avenidas: Clara Brugada

12 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Detalló que el topiario es el arte de elaborar figuras con la naturaleza. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el …

Se alista Xochimilco para celebrar San Valentín 2026

12 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Trajineras nocturnas con cena y mariachi es lo que ofrece esta alcaldía. Xochimilco se convierte cada 14 de febrero en uno de …

Operación Bastión: Fiscalía ejecuta 21 cateos en bases criminales en el sur del Edoméx

12 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La recuperación de inmuebles utilizados con fines ilícitos genera entornos de paz y bienestar para las familias mexiquenses.-Esta estrategia debilita la infraestructura …

Destaca Delfina Gómez el papel fundamental de la Contraloría del Edoméx

12 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La gobernadora visitó las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría y de la Secretaría de Desarrollo Económico junto con integrantes del …

UAEMéx reconoce la importancia de las mujeres en la ciencia: Paty Zarza

12 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La rectora subrayó la necesidad de redefinir el concepto de ciencia para consolidarlo como un saber cercano, cotidiano y accesible para todas …

Inauguran Ricardo Moreno y Cruz Roja Mexicana Toluca puesto de socorro en Los Sauces

12 febrero, 2026
Destacado, Edomex

La atención de emergencias en la zona norte se fortalece: Ricardo Moreno Los servicios de salud y atención prehospitalaria en la zona …

Celebra Isaac Montoya con locatarios el 57° Aniversario del Mercado de San Bartolo

12 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Montoya Márquez agradeció a los locatarios por su trabajo, por mantener viva la esencia de un sitio que da identidad a los …

Tom Brady duda de la destreza de Logan Paul en el fútbol americano

12 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-Las declaraciones se revelaron antes del evento en Fanatics Flag Football Classic que se realizará en Arabia Saudita. Tom Brady ha vuelto …

Deslumbra Anne Hathaway en la New York Fashion Week

12 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-La actriz deslumbró con transparencias y plumas en el desfile de Ralph Lauren Anne Hathaway fue una de las invitadas estrella al …

SE HAN DETENIDO MÁS DE 43 MIL PERSONAS CON LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD: GARCÍA HARFUCH

11 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Señaló que los mineros en Sinaloa fueron privados de su libertad al ser confundidos con un grupo antagónico.-Gracias a la Estrategia Nacional …

7 de cada 10 mexicanos han enfrentado riesgos digitales

11 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Discurso de odio, violencia gráfica y fraudes y estafas se posicionan entre los riesgos más reportados en México. El 68% de las …

Senado aprueba reducción a 40 horas de trabajo

11 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-La implementación se realizará de manera gradual hasta el año 2030 Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la reforma para …

Clara Brugada anuncia Programa Preventivo para frenar la Corrupción Inmobiliaria en CDMX

11 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Brugada explicó que este esfuerzo no es menor, ya que implica la revisión de lo que ya está construido. La jefa de …

Abren centros de vacunación contra sarampión en la alcaldía BJ: Luis Mendoza

11 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Estas jornadas están enfocadas principalmente a personas de 1 a 49 años de edad. Como parte de las acciones implementadas ante el …

UAEMéx presenta el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029

11 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Construido de manera amplia y participativa, se estructura en seis pilares, 22 proyectos y 257 metas alineadas a los planes estatal y …

Firma Saray Benítez convenio de colaboración con el INEA en Mexicaltzingo

11 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-El propósito es brindar servicios gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria a jóvenes y adultos mayores de 15 años que no han …

Delfina Gómez entrega obras de infraestructura urbana y educativa en Valle de Chalco

11 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El Gobierno del Estado de México refrenda que 2026 es el Año de las Obras, con infraestructura que transforma comunidades históricamente rezagadas. …

Clínica de Diversidad Sexual en Edoméx ha atendido a más de 3 mil personas

11 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Durante el primer año, la clínica ha brindado servicios gratuitos, fortalece el enfoque de bienestar, prevención y equidad en salud. El Gobierno …

Lista Toluca para recibir a peregrinos rumbo al Tepeyac

11 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Tendrán una estancia segura del sábado 21 al lunes 23 de febrero; su seguridad es prioridad: Ricardo Moreno. Elementos de Seguridad y …

Presentó Isaac Montoya resultados de seguridad en Naucalpan

11 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Señaló que se han reducido los delitos de alto impacto, además de que se reforzará la seguridad en 2026. El presidente municipal …

Comunicación permanente con autoridades auxiliares es primordial: Ramírez Ponce

11 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El ayuntamiento de Lerma continúa impulsando acuerdos comunitarios y acciones en favor de las familias. El Presidente Municipal de Lerma, Miguel Ángel …

Donovan Carrillo asegura su clasificación al programa libre

11 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-Al finalizar su participación, el mexicano afirmó a las cámaras: “Los sueños se hacen realidad”. Una vez más, el hielo de Milán …

Confirma Universal rodaje de “La Momia 4”

11 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

Regresa la franquicia con Brendan Fraser y Rachel Weisz en los papeles principales. Tras años de rumores e intentos fallidos de reinicio, …

ENCABEZA SHEINBAUM EL 113º ANIVERSARIO DE LA “MARCHA DE LA LEALTAD”

10 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Develó la placa conmemorativa de reconocimiento al teniente alumno de Estado Mayor, Gerardo Ríos Covarrubias.-Realizó el pase de Lista de Honor a …

Peso gana terreno ante debilidad del dólar

10 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La moneda nacional se vio beneficiada también por la decisión del Banxico de pausar su ciclo de recortes de tasa de interés. …

Se invertirán más de 140 mil mdp en Becas para el Bienestar: Mario Delgado

10 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Indicó que 8 millones 417 mil 182 niñas y niños de primaria recibirán un pago único anual de 2l 500 pesos para …

Marcha de la Lealtad honra a fuerzas armadas y refuerza soberanía: Alejandro Armenta

10 febrero, 2026
Destacado, Nacional

Honores a la bandera, participación estudiantil y expresiones culturales marcaron una ceremonia de reconocimiento cívico y militar. “Puebla reconoce a las Fuerzas …

Clara Brugada obtiene un 63% de aprobación en CDMX

10 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-La corrupción es uno de los principales problemas dentro de su administración. La aprobación ciudadana para la jefa de Gobierno de la …

Gaby Osorio detalla proyectos estratégicos en seguridad, movilidad e infraestructura

10 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Subrayó que la demarcación ha mantenido presencia constante en la montaña y definió a Topilejo como “Territorio en Transformación”. San Miguel Topilejo …

Entrega Delfina Gómez obras de movilidad y educación en Chalco

10 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-10.8 millones de pesos se invirtieron en fortalecer la seguridad, la movilidad y la recuperación del espacio público.-69.3 millones de pesos se …

Se mantienen controlados los casos de sarampión en Edoméx

10 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se han registrado 40 casos, con tasa de letalidad cero; además, la Secretaría de Salud emitió recomendaciones para reforzar filtros sanitarios en …

Jornada “Limpiemos Nuestro Edoméx” recolecta 32 toneladas de residuos en zona oriente

10 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Se realizó en los municipios de La Paz, Valle de Chalco e Ixtapaluca.-Participaron servidores públicos de las Secretarías del Trabajo, del Medio …

Ampliará UAEMéx oferta educativa superior en zonas desatendidas

10 febrero, 2026
Destacado, Edomex

·En la Unidad Académica Profesional Ixtapan de la Sal se inicia el semestre con las licenciaturas en Ingeniería en Computación y Contaduría. …

“Cascos que cuentan historias”, campaña prioritaria en Toluca para salvar vidas: Ricardo Moreno

10 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Impulsa Gobierno municipal uso responsable de accesorios en motocicletas Ante el incremento del 52.3% en los decesos viales entre 2018 y 2023 …

Con nueva infraestructura hidráulica Naucalpan dependerá menos del Cutzamala

10 febrero, 2026
Destacado, Edomex

Señaló que la reposición del pozo Framboyanes y la modernización del rebombeo Moctezuma La Cascada son parte de la modernización hídrica. Como …

Donovan Carrillo alista su debut en JO Milano-Cortina 2026

10 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-Comienza su participación en el Programa Corto de patinaje artístico a las 11:30 horas (CDMX) El mexicano Donovan Carrillo está listo para …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.