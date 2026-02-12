Anuncia San Mateo Atenco alianza con Canaco y Mercado Libre

-Con esta alianza, se buscarán impulsar y fortalecer las ventas en línea.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, acompañó al presidente de la Canaco Toluca, Fernando Reyes Muñoz, a participar en la Segunda Sesión del Consejo de la CANACO SERVYTUR Valle de Toluca.



Durante el evento, reconoció el impulso que se le ha brindado al programa de asesoría gratuita para fortalecer la digitalización de fabricantes nacionales y marcas de moda y calzado en México.



La alcaldesa de San Mateo Atenco, dio a conocer los detalles sobre el acuerdo al que se llegó con representantes de Concanaco Toluca y Mercado Libre



Y es que fue la Dirección de Fortalecimiento a la Industria del Calzado en San Mateo Atenco quien consolidó una alianza con Mercado Libre y la CANACO SERVYTUR Valle de Toluca para organizar una jornada gratuita enfocada en fortalecer las ventas en línea de fabricantes y marcas mexicanas del sector.



La presidenta informó que el próximo 26 de febrero se llevará a cabo una capacitación sin costo dirigida a productoras y productores, con el objetivo de mejorar su presencia digital y ampliar sus canales de comercialización.



Mencionó que la colaboración con Mercado Libre permitirá brindar herramientas prácticas para que fabricantes locales optimicen sus estrategias de comercio electrónico.



Muñiz Neyra señaló que desde la Dirección de Fortalecimiento a la Industria del Calzado se mantienen acciones para generar vínculos institucionales que faciliten la capacitación del sector. Destacó la importancia de acercar asesoría especializada a micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de calzado.



La funcionaria agradeció la invitación del presidente del organismo empresarial, Fernando Reyes Muñoz, y reconoció el trabajo que realiza la cámara en favor del comercio organizado en el Valle de Toluca.



En el encuentro participaron integrantes del sector empresarial y representantes institucionales, quienes dialogaron sobre estrategias para fortalecer la competitividad regional.



La CANACO SERVYTUR Valle de Toluca impulsa programas de asesoría dirigidos a empresas afiliadas, con especial interés en la transformación digital como vía para ampliar mercados y mejorar procesos comerciales.



San Mateo Atenco, municipio mexiquense con tradición zapatera, concentra una parte importante de la producción de calzado en el Estado de México. En ese contexto, la digitalización representa una alternativa para incrementar ventas y acceder a nuevos consumidores.



La Dirección de Fortalecimiento a la Industria del Calzado mantiene como prioridad la capacitación constante de productoras y productores, así como la creación de alianzas estratégicas con organismos empresariales y plataformas de comercio electrónico.



Con esta alianza entre San Mateo Atenco, CANACO Toluca y Mercado Libre, las autoridades buscan fortalecer la competitividad del sector mediante asesoría especializada y acompañamiento en procesos de digitalización.



La estrategia se enmarca en los esfuerzos institucionales para consolidar a la industria del calzado como un motor económico regional y ampliar su alcance a través del comercio electrónico.