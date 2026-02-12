PILARES lleva a cabo un evento de divulgación científica con la UNAM y Utopía Meyehualco

-La jornada incluyó pláticas en el auditorio del recinto.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, PILARES llevó a cabo un evento de divulgación científica en colaboración con el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y la Utopía Meyehualco. Éste comenzó a las 11:30 de la mañana y concluyó alrededor de las 15:30 horas.



Durante el protocolo de inicio, la directora de Educación Participativa y Comunitaria de PILARES, Luz del Alba Riande, mencionó que la ciencia es algo que se construye en común, así como es algo que se construye por mujeres a quienes no se les ha dado el reconocimiento que merecen. A distintas generaciones nos han tocado retos para ser científicas.



La jornada incluyó pláticas en el auditorio del recinto, una zona de carpas destinada a talleres y demostraciones científicas, así como un espacio de convivencia al aire libre para el diálogo cercano con investigadoras, destacando la participación de mujeres científicas y su papel en la generación de conocimiento.



Antígona Segura Peralta, quien además de ser la Coordinadora de la Unidad de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, estuvo presente en la apertura del evento, reconoció al conocimiento científico como un hecho compartido y comunitario. En este sentido, las Utopías y los PILARES fungen como espacios clave para su divulgación pues al llevar a cabo talleres y clases sin restricción de edad, permiten que más mujeres se acerquen a la ciencia desde temprana edad.



El coordinador general de PILARES, Arq. Javier Hidalgo, que estuvo presente en el acto protocolario de inicio del evento, recalcó la importancia de que México tenga una presidenta científica, haciendo referencia a Claudia Sheinbaum como doctora en física por la UNAM, quien además usa espacios mediáticos como la Mañanera del pueblo para hacer eco de este día.



A pesar de que el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia lleva relativamente poco tiempo conmemorándose, representa un paso importante en el contexto de la lucha de género que se lleva a cabo en la actualidad a nivel global y que desde el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Bugada Molina, se busca incentivar y promover a la ciudadanía a través de PILARES y Utopías.