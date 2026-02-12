IEEM acerca la democracia a los lectores en la Feria del Libro de Minería

-El stand del IEEM podrá visitarse del 20 de febrero al 1 de marzo en la Ciudad de México.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) participará en la Cuadragésima séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), del viernes 20 de febrero al domingo 1 de marzo en el stand número 1002.



En este espacio, el IEEM pondrá al alcance del público, de manera gratuita, una selección de libros y revistas para entender mejor la democracia, la participación ciudadana y cómo funcionan los procesos políticos en la vida cotidiana, con el propósito de fortalecer la cultura democrática y fomentar una ciudadanía más informada y participativa, en un horario de lunes a viernes de 11:00 a 21:00 horas, y los sábados y domingos de 10:00 a 21:00 horas.



Entre los títulos que el IEEM ofrecerá se encuentran los números 68 al 73 de la Revista del Instituto Electoral del Estado de México, Apuntes Electorales, además de investigaciones como Choque de democracias en México, 2000-2021; Entre lo previsto y lo inesperado; Capital social y participación política en el presupuesto participativo de la Ciudad de México y La morfología del clientelismo político, que analizan distintas formas en que la política influye en la sociedad.



El acervo también incluye estudios, como La interoperabilidad en la gobernanza digitalizada; publicaciones sobre política incluyente, como Participación indígena y Comunidades en Movimiento; además de libros dirigidos a niñas y niños, como Respeto, El sol rojo, Felinas a votar y Todos por Homero, de la serie La rueda de la democracia. Asimismo, estará disponible el Código Electoral del Estado de México 2025 y la Gaceta Electoral número 2.



Estos materiales buscan acercar información electoral y democrática a personas de todas las edades, para fomentar el pensamiento crítico y contribuir en la formación de ciudadanía activa, consciente e informada. Quienes visiten el stand del IEEM recibirán ejemplares sin costo.



Por primera vez, las publicaciones del IEEM se integrarán al ecosistema Metabooks, una plataforma que las incorpora al catálogo oficial de la feria, lo que permitirá ampliar su alcance y facilitar que lectoras, lectores y personas del sector editorial las localicen con mayor facilidad.



La FILPM se realizará en el histórico Palacio de Minería, ubicado en la calle Tacuba número 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este encuentro cultural, organizado por la UNAM, ofrecerá más de mil 200 actividades y contará, en esta ocasión, con Sonora como estado invitado.