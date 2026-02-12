Ramírez Ponce entrega arcotecho en Santa María Atarasquillo, Lerma

-Entregó formalmente el techado de la EPO 273, avanzando en el compromiso de dotar al 100% de las escuelas del municipio con infraestructura digna.

En una gira de trabajo por la región de Atarasquillo, el presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó la ceremonia de entrega oficial del arcotecho de la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 273 (EPO 273). Esta obra busca ofrecer mejores condiciones de desarrollo para los estudiantes, protegiéndolos de las inclemencias climáticas durante sus actividades académicas y recreativas.



Ante la presencia de alumnos, docentes y padres de familia, el edil destacó que esta acción forma parte de su eje estratégico de educación, cuyo objetivo es alcanzar la cobertura total de techados en las áreas de usos múltiples de todas las instituciones públicas del municipio.



Este nuevo espacio permitirá la realización de actividades cívicas, deportivas y culturales, protegidos de las inclemencias del tiempo.



Con la entrega en la EPO 273, el gobierno municipal se acerca a su meta final, restando únicamente 17 planteles para cumplir con el 100% de las escuelas beneficiadas.



“Nuestra prioridad es que la juventud de Lerma cuente con espacios dignos para su formación. Este arcotecho no es solo una obra de ingeniería, es una herramienta para que los alumnos de Santa María Atarasquillo realicen sus eventos cívicos, deportivos y culturales sin preocuparse por el sol o la lluvia”, afirmó Ramírez Ponce durante el corte de listón.



Además de la inversión en educación, el alcalde resaltó que la zona de Atarasquillo ha recibido mejoras significativas en movilidad. Recientemente, se entregaron más de 1,400 metros lineales de pavimentación y rehabilitación de calles, facilitando el acceso a los centros escolares y mejorando la conectividad de las familias de Santa María y San Mateo.



“Invertir en infraestructura escolar es apostar por el desarrollo, el bienestar y el futuro de nuestra juventud”.



La comunidad escolar de la EPO 273 expresó su agradecimiento a las autoridades municipales, señalando que el nuevo techado permitirá optimizar los tiempos de recreo y educación física, impactando positivamente en el bienestar de cientos de jóvenes de la localidad.