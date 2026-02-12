Refuerzan conectividad en Zinacantepec con jornadas de bacheo y rastreo de caminos

-El objetivo es claro: vialidades seguras que mejoren la movilidad y reduzcan los tiempos de traslado de los vecinos.

El presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, señaló que para el Gobierno de Zinacantepec, atender lo importante significa estar donde la gente lo necesita.



Por ello, Vilchis Viveros mantiene el ritmo de trabajo en territorio con jornadas intensivas de bacheo en San Pedro Tejalpa y San Juan de las Huertas.



El objetivo es claro: vialidades seguras que mejoren la movilidad y reduzcan los tiempos de traslado de los vecinos.



Estas acciones forman parte del programa permanente de bacheo y rehabilitación de caminos que busca dignificar los traslados diarios de las familias zinacantepequenses.



Durante la supervisión de los trabajos en San Pedro Tejalpa, el alcalde subrayó que, aunque el bacheo parezca una labor sencilla, es fundamental para garantizar la seguridad de quienes se dirigen al trabajo o a la escuela.



De forma paralela, en San Juan de las Huertas, la Dirección de Obras Públicas realizó labores de rastreo en caminos rurales.



“Sabemos que aún falta camino por recorrer, pero los resultados no se dan con palabras, sino con trabajo constante en territorio”, afirmó Vilchis Viveros, reiterando su compromiso de ofrecer resultados tangibles y menos promesas.



Con estas acciones, la administración actual demuestra que la mejor forma de cumplir es con hechos, transformando las calles en rutas seguras para el bienestar de todas las familias.