De Metepec a la NASA: Fernando Flores celebra el éxito de la ingeniera Judith Ángeles

En una emotiva conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, destacó la trayectoria de Judith Miriam Ángeles Hernández, joven ingeniera mecatrónica cuya inteligencia y perseverancia la han llevado a colaborar en proyectos de la NASA.



El alcalde resaltó que Judith es un orgullo para el municipio y un referente de que el talento no tiene género. La joven metepequense ha destacado internacionalmente por su investigación en la reducción de partículas y desechos en el universo, un proyecto que le valió ser seleccionada entre los 60 mejores perfiles del mundo para el International Air and Space Program (IASP).



“Historias como la de Judith nos demuestran que nuestras niñas y mujeres pueden llegar hasta donde se lo propongan”, afirmó Flores Fernández a través de sus plataformas oficiales. “En Metepec vamos a seguir impulsando sus sueños, su educación y sus ganas de cambiar el mundo”.



A sus 21 años, Judith Ángeles no solo ha participado en programas de la agencia espacial estadounidense, sino que también logró una prestigiosa certificación como astronauta análoga en la estación de investigación “Lunares Space” en Polonia, siendo una de las seis seleccionadas a nivel global para dicha misión. Su entrenamiento ha incluido pruebas de alto rendimiento, como simulaciones de gravedad en entornos subacuáticos.



Con este reconocimiento, el gobierno del Ayuntamiento de Metepec reafirma su compromiso con el modelo de “Ciudadanos Gobernando”, apoyando activamente a los jóvenes que buscan romper fronteras en las áreas de ciencia y tecnología. La historia de Judith se consolida hoy como la inspiración principal para que las niñas de Metepec vean en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) un camino real para alcanzar las estrellas.